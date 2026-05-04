連7年申請H-1B簽證失敗 印度工程師終獲綠卡怎麼辦到？

資深軟體工程師艾希妮(Aishani B.)透露，她在2019年至2025年間，每年都參加H-1B工作簽證抽籤，卻連續七年未曾中籤，連番挫折讓她陷入深刻的自我懷疑。示意圖。(路透)

一名在微軟 (Microsoft)工作的印裔軟體工程師，在經歷連續七年H-1B簽證抽籤落選的挫折後，最終於2025年成功取得綠卡 。她的心路歷程在社群媒體引發廣大迴響，激勵許多同樣在異鄉奮鬥的專業人士，有人甚至對於結果留言說，「美國需要妳」。

新德里電視台(NDTV)報導，資深軟體工程師艾希妮(Aishani B.)透露，她在2019年至2025年間，每年都參加H-1B工作簽證抽籤，卻連續七年未曾中籤，連番挫折讓她陷入深刻的自我懷疑。艾希妮表示，雖然第一次被拒絕時非常難過，但隨後她學會了將結果合理化。

她在專業社群平台LinkedIn的貼文中寫道，「面臨反覆失敗，沒人會告訴你的真相是：那不只是一瞬間的失望，而是一種安靜卻漫長的煎熬，消磨掉你對未來的確定。我會忍不住想：我真的有資格留在這裡嗎？換作是別人，是不是早就搞定了？我到底還要撐多久？」

美國永久居留證又稱綠卡，可讓持有者在美國無限期居住與工作，相較之下，H-1B簽證屬臨時性質，效期僅三年。於是為了延續職涯，艾希妮於2022年搬遷至加拿大工作，期間微軟仍持續為她申請H-1B。

一年後，她持L-1簽證回到美國。轉機出現在2025年，當時她成功透過EB-1簽證申請到綠卡，該類別專為具有傑出能力的個人設立，因此常被稱為「愛因斯坦簽證」(Einstein Visa)。

艾希妮回憶，在那些接連被拒絕的日子裡，只感到精疲力竭，支持她走下去的是相信在每一次挫敗後，持續精進技能並經營生活，而且關注過程中取得的進步，「失敗了7次，不代表你就被判了死刑，只是代表『這條路走不通』而已。如果你現在也正盯著那些被拒絕的紀錄發愁，請記得，數字並不能定義你的人生，在這些跌跌撞撞的過程中學到的本事，才是最真實的，」她補充道。貼文隨即引發廣泛共鳴，許多人分享在不確定中堅持的類似經歷。

一名用戶留言，「多年後當你回首往事，這七次拒絕將會是你收過最好的答案，」另一名網友則說，「妳真激勵人心！美國需要妳。」