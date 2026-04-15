2026年5月移民排期 親屬類前進 職業類停滯
國務院14日公布2026年5月移民排期，親屬移民項目，其中第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進214天，非中國出生前進214天；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生和非中國出生皆有名額。
在第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)的部分，中國出生前進146天，非中國出生前進146天；第三優先(公民已婚子女)中國出生前進16天，非中國出生前進16天；第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進109天，非中國出生前進109天。
在職業移民項目的部分，除了中國出生第五優先EB-5區域中心和非區域中心前進151天，其他皆原地踏步。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進214天，非中國出生前進214天；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生有名額，非中國出生有名額；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進146天，非中國出生前進146天；
第三優先(公民已婚子女)中國出生前進16天，非中國出生前進16天；
第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進109天，非中國出生前進109天。
職業移民類：
中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；
中國出生第三優先(一般類)原地踏步、非中國出生有名額；
中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；
中國出生第五優先EB-5非區域中心前進151天，非中國出生有名額；
中國出生第五優先EB-5區域中心前進151天；非中國出生有名額。
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