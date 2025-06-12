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美掃蕩移民副作用：消費力達2兆美元的拉丁裔市場瞬間縮水

編譯季晶晶／即時報導
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美國嚴查移民，衝擊到以拉丁裔為主要客群的零售業者。（路透）
美國嚴查移民，衝擊到以拉丁裔為主要客群的零售業者。（路透）

美國收緊移民政策，包括大規模驅逐非法移民和移民暨海關執法局（ICE）發動突襲搜索行動，引發境內拉丁社群恐慌，導致其消費行為改變，例如減少外出購物和餐飲消費，並因通膨和失業壓力緊縮開支，直接衝擊到鎖定拉丁裔為目標客群的大企業。

拉丁裔人口的年消費力估達2.1兆美元，但因為擔心遭移民官員攔查，不管有沒有合法居留權，全都減少出門頻率並降級消費層級。

一直將拉丁裔消費者視為銷售增長重要來源的可口可樂表示，今年第1季北美銷售量下降3%。

以拉丁裔為主客群的JD Sports執行長舒茲在5月的分析師會議上表示，「客流量大幅下降」，「移民政策的影響顯而易見」。

根據Kantar上月市場研究報告，今年第1季，連鎖藥局Walgreen的拉丁裔顧客減少10.5個百分點、家得寶的拉丁裔顧客減少8.7個百分點， 折扣零售業者Dollar General減少6.1個百分點。

啤酒生產商Constellation Brands的上季啤酒零售額下滑1%，這是自2013年取得Modelo（半數美國客群是拉丁裔）、Corona（30%的銷售靠拉丁裔）和Pacifico等品牌授權以來首見下跌。Boston Beer則把主力產品Twisted Tea調酒飲料的銷售成長放緩，部分歸咎於拉丁裔購買減少。

另外，Wingstop和El Pollo Loco等連鎖餐廳告知投資人，拉丁裔消費減少衝擊銷售。

非法移民 可口可樂 零售業

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