川普要大規模遣返無證移民 夢想生擔憂：對象包括我們

移民權益倡議團體「氣息」負責人瑞娜．蒙托亞有「夢想生」的保護身分，但她認為川普所謂的「大規模遣返移民」包括她在內的夢想生。(美聯社)

總統當選人川普 第一任執政期間嘗試推翻俗稱「夢想生 」的「童年抵美暫緩遣返 計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)，但2020年被最高法院駁回。「夢想生」在第二任川普政府將面臨如何影響仍是未知數，但川普曾說打算縮減計畫，新政府起用米勒(Stephen Miller)、霍曼(Thomas Homan)等移民鷹派人士，讓某些「夢想生」擔心暫緩驅逐的身分保護傘，恐怕無法撐完川普第二任期。

移民權益倡議團體「氣息」(Aliento) 負責人瑞娜．蒙托亞(Reyna Montoya)10歲時跟著家人躲避暴力，離開墨西哥蒂華納(Tijuana)故鄉非法入境美國，在亞利桑納州成長期間，經常擔心交通違規等小過錯就可能導致遣返。抵達美國11年後，她在2012年收到通知函說，已經獲得「夢想生」的保護身分。

「童年抵美暫緩遣返計畫」為童年時期被帶到美國的數十萬年輕無證移民提供為期兩年的身分保護，可以合法居留、工作，期限屆滿可以申請延期。計畫推出10多年來，許多「夢想生」已經長大成人。

美聯社報導，川普即將重返白宮，大約53萬5000名「夢想生」又一次面臨未知前途。共和黨多年來對「童年抵美暫緩遣返計畫」合法性提出挑戰，到了第二任川普政府期間可能挑戰成功，像蒙托亞一樣的「夢想生」失去身分保護之後恐遭遣返。

蒙托亞說：「我必須非常嚴肅看待川普所說的話，所謂『大規模遣返』所指對象就包括我。」

自從「夢想生」計畫被聯邦法官裁定非法之後，2021年起不再接受新案申請，已經在計畫裡的參加者則仍可以繼續申請延期。拜登政府已對聯邦法官裁決提出上訴。

「人道移民權利聯盟」(Coalition for Humane Immigrant Rights)指出，某些「夢想生」基於慎重起見如今紛紛趕辦續延，但也有一些「夢想生」為了家庭恐遭拆散預做打算。