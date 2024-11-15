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美國公民想出走 英法加有條件歡迎、這幾國更彈性

編譯潘勛／即時報導
總統選舉結束後，一些人想離開美國，或想取得另一個國家的公民身分。(美聯社)
總統選舉結束後，一些人想離開美國，或想取得另一個國家的公民身分。(美聯社)

總統選舉結束後，有些人想離開美國，或想取得另一個國家的公民身分；很多國家要求申請人有祖先、祖父母輩或父母輩曾是他們的國人，才提供雙重國籍，例如英、法、澳、加、墨等國，但另一些國家就有彈性得多。

每日郵報(Daily Mail)15日報導，愛爾蘭外交部表示，任何美國公民之父或母，只要2005年1月1日以前出生在該國，已經是愛爾蘭公民，就可以申請該國護照；至於父母晚於那個日期出生在愛爾蘭，申請人要證明父親或母親的愛爾蘭公民身分。祖父母出生於愛爾蘭的美國公民可透過「外國出生登記」(Foreign Birth Registration)申請，只能由都柏林當局處理。

德國方面，美國公民若能證明其父母、祖父母或曾祖父母有一人是德國人，也可取得德國國籍；至於德國人1993年7月1日前婚外生下的子女、以及23歲前證明有德國親子關係的人，也可以申請而成為德國公民。另外，美國公民之祖先因納粹政權而註銷其德國籍或公民權，也能申請德國國籍。

波蘭准許任何美國人只要祖上是波蘭人或波蘭猶太人，就可申請該國公民權。申請人只要能證明其祖先至少一人出生於波蘭或波蘭前領土、1920年後居住過波蘭或當年之後還維持其波蘭公民權、出生為波蘭人，就有資格申請；華沙當局另要求申請人以當初波蘭簽發之文件來證明居住過。

印度雖不給出生於其他國家者雙重公民權，但允許個別人等取得「印度海外公民權」(Overseas Citizenship of India)。要符合資格，申請人必須有父母1950年1月26日當天或之後出生於印度，而且不是巴基斯坦或孟加拉公民或前公民。

義大利雙重公民權規定，想申請該國公民權的主要條件是「男性義大利祖先未在其子女出生於美國之前就歸化美國籍，且早於1912年，或者假如有位女性祖先，其子女出生在1948年1月1日之後」。義大利允許美國公民歸化為義大利人，條件是嫁娶義大利公民、進行經濟投資且已居住在該國十年左右。

德國 義大利 美國公民

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