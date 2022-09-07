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10月移民排期 中國出生職業移民前進 投資移民倒退

升息擔憂降溫 那指中止連跌

10月移民排期 中國出生職業移民多項前進 投資移民倒退

記者張筠／華盛頓即時報導
10月移民排期。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）
10月移民排期。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）

國務院7日公布2022年10月移民排期，親屬移民各項無變化，第二優先2-A類無需排期，其他各項原地踏步；職業移民中國出生多項大幅推進，幅度在一個多月到三個月不等，不過第五優先區域中心和非區域中心均大幅倒退；職業移民非中國出生第三優先(非技術勞工類)前進一年多，其餘各項有名額。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先有名額，無需排期，非中國出生也有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進兩個多月；非中國出生有名額；

中國出生第三優先(一般類)前進一個多月；非中國出生有名額；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進三個月，非中國出生前進一年多；

中國出生第四優先(特殊人員)有名額，無需排期；非中國出生也有名額；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心皆倒退九個月，非中國出生兩項均有名額。

移民 勞工 國務院

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