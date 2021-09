美邊境騎警疑揮繩抽打海地移民 白宮發言人：慘不忍睹

德州德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下聚集超過萬名海地移民 ,拜登政府已展開大規模驅趕,22日起每天將有三個航班將移民送回海地兩個城市;遣返 以單身成人和部分家庭優先,但執法過程中,邊境巡邏隊員騎馬持繩索疑揮舞抽打移民的畫面曝光,讓白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示「慘不忍睹」。

目前當局採取雙管齊下政策,不僅將移民送回海地,更阻擋移民從墨西哥邱達德阿庫尼亞市(Ciudad Acuña)進入美國 。19日已有超過320位移民搭乘三個航班抵達太子港,21日預計還將有六個遣返航班抵達。

美國的強力執法,顯示這可能是近數十年來,最大規模驅逐移民或難民的行動之一。官員透露,目前預計22日起,每天將有七個遣返航班,四班飛往太子港,三班飛往海地角;航班預計從聖安東尼奧出發,但有關當局可能加入艾爾帕索。但如此一來,移民將沒有機會申請政治庇護就遭遣返。

國安部官員表示,拜登政府目前計畫將優先遣返所有單身成人,以及部分家庭。無人陪伴的兒童與部分家庭,將被允許留在美國等待庇護聽證會。

