美邊境騎警疑揮繩抽打海地移民 白宮發言人：慘不忍睹

邊境巡邏隊19日已驅趕超過3300名移民。（Getty Images）

德州德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下聚集超過萬名海地移民 ，拜登政府已展開大規模驅趕，22日起每天將有三個航班將移民送回海地兩個城市；遣返 以單身成人和部分家庭優先，但執法過程中，邊境巡邏隊員騎馬持繩索疑揮舞抽打移民的畫面曝光，讓白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示「慘不忍睹」。

目前當局採取雙管齊下政策，不僅將移民送回海地，更阻擋移民從墨西哥邱達德阿庫尼亞市(Ciudad Acuña)進入美國 。19日已有超過320位移民搭乘三個航班抵達太子港，21日預計還將有六個遣返航班抵達。

美國的強力執法，顯示這可能是近數十年來，最大規模驅逐移民或難民的行動之一。官員透露，目前預計22日起，每天將有七個遣返航班，四班飛往太子港，三班飛往海地角；航班預計從聖安東尼奧出發，但有關當局可能加入艾爾帕索。但如此一來，移民將沒有機會申請政治庇護就遭遣返。

國安部官員表示，拜登政府目前計畫將優先遣返所有單身成人，以及部分家庭。無人陪伴的兒童與部分家庭，將被允許留在美國等待庇護聽證會。

NEW: We are back underneath the international bridge in Del Rio, TX, this morning, where up to 12,000 migrants are still camped out after crossing into the US illegally. Conditions here are similar to a third world refugee camp. @TxDPS has secured area while BP works. @FoxNews pic.twitter.com/HKFPYuZZMp — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 20, 2021

邊境巡邏隊19日已在橋下驅趕超過3300名移民，國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示將持續驅趕。梅奧卡斯也說，目前已投入600名聯邦探員與相關人力處理德里歐市的移民。

梅奧卡斯也來到現場視察，他指出只要來到美國就能留下來的假消息，是造成移民數量暴增的主因。他說：「國安部對此感到非常擔憂，移民聽信假消息誤以為邊界已開放，能申請暫時保護狀態。」

邊境巡邏隊執法過程中，被拍到揮舞繩索疑似抽打移民的畫面，對此白宮發言人莎奇表示「慘不忍睹」，人民將對此感到憤怒。她說：「我不認為任何人看到這種畫面，會認為這是合適或可接受的執法行為；但我目前還沒有更多消息。」