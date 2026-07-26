西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

西雅圖美食節發生槍擊事件，造成多人傷亡。（路透）

華盛頓州西雅圖 一年一度「西雅圖美食節」（Bite of Seattle）26日晚間驚傳槍擊 案。警方表示，案發地點位於西雅圖中心（Seattle Center）、距離地標太空針塔（Space Needle）僅約一個街區，事件已造成2人死亡、至少5人受傷，其中包括一名2歲幼童，警方正全力追查槍手身分及犯案動機。

CNN報導，西雅圖消防局表示，26日下午6時許接獲槍擊報案，隨即派員前往西雅圖中心。消防局指出，2名傷者當場死亡，另有4人送醫救治，其中包括一名2歲幼童；此外，還有1名女性傷者拒絕送醫。

收治傷患的港景醫學中心（Harborview Medical Center）表示，所有送醫患者均為槍傷，其中1名女性傷勢危急，其餘傷者分別傷及手臂、腿部、腹部及小腿。

案發時，西雅圖中心正舉辦一年一度的「西雅圖美食節」，現場聚集數百家在地攤商及音樂表演，吸引大批民眾參與。社群平台流傳的影片顯示，民眾原本穿梭於攤位間，槍聲突然響起後，現場人群四散奔逃，場面一度陷入混亂。

目擊者表示，事發時聽見約7至8聲槍響；另一名當時靠近舞台的男子則表示，他至少聽到20多聲槍響。

截至目前，警方尚未公布嫌犯身分，也未說明是否有人遭到逮捕，槍擊原因仍在調查中。

受槍擊事件影響，西雅圖中心單軌列車（Seattle Center Monorail）宣布提前停止當天營運，並預計於隔日上午恢復服務。

西雅圖美食節發生槍擊事件，造成多人傷亡。（路透）