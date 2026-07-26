西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛
華盛頓州西雅圖一年一度「西雅圖美食節」（Bite of Seattle）26日晚間驚傳槍擊案。警方表示，案發地點位於西雅圖中心（Seattle Center）、距離地標太空針塔（Space Needle）僅約一個街區，事件已造成2人死亡、至少5人受傷，其中包括一名2歲幼童，警方正全力追查槍手身分及犯案動機。
CNN報導，西雅圖消防局表示，26日下午6時許接獲槍擊報案，隨即派員前往西雅圖中心。消防局指出，2名傷者當場死亡，另有4人送醫救治，其中包括一名2歲幼童；此外，還有1名女性傷者拒絕送醫。
收治傷患的港景醫學中心（Harborview Medical Center）表示，所有送醫患者均為槍傷，其中1名女性傷勢危急，其餘傷者分別傷及手臂、腿部、腹部及小腿。
案發時，西雅圖中心正舉辦一年一度的「西雅圖美食節」，現場聚集數百家在地攤商及音樂表演，吸引大批民眾參與。社群平台流傳的影片顯示，民眾原本穿梭於攤位間，槍聲突然響起後，現場人群四散奔逃，場面一度陷入混亂。
目擊者表示，事發時聽見約7至8聲槍響；另一名當時靠近舞台的男子則表示，他至少聽到20多聲槍響。
截至目前，警方尚未公布嫌犯身分，也未說明是否有人遭到逮捕，槍擊原因仍在調查中。
受槍擊事件影響，西雅圖中心單軌列車（Seattle Center Monorail）宣布提前停止當天營運，並預計於隔日上午恢復服務。
警方與消防單位指出，事件造成2人死亡、至少5人受傷，其中送醫者全為槍傷，還包括1名2歲幼童，另有1名女性傷者拒絕送醫。 槍擊發生在西雅圖中心，距離太空針塔約1個街區，當時正舉辦一年一度的西雅圖美食節，現場有大量攤商、音樂表演與數百名民眾。 警方目前尚未公布嫌犯身分，也未說明是否有人被捕，仍在調查犯案動機；受影響的西雅圖中心單軌列車則提前停駛，預計隔日上午恢復。
精華 FAQ
警方與消防單位指出，事件造成2人死亡、至少5人受傷，其中送醫者全為槍傷，還包括1名2歲幼童，另有1名女性傷者拒絕送醫。
槍擊發生在西雅圖中心，距離太空針塔約1個街區，當時正舉辦一年一度的西雅圖美食節，現場有大量攤商、音樂表演與數百名民眾。
警方目前尚未公布嫌犯身分，也未說明是否有人被捕，仍在調查犯案動機；受影響的西雅圖中心單軌列車則提前停駛，預計隔日上午恢復。
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