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西雅圖交通稅案過關 11月交付選民公投

編譯組／綜合報導
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西雅圖擬提高銷售稅0.3％，籌措交通建設資金。如公投通過，每年將為西雅圖帶來10...
西雅圖擬提高銷售稅0.3％，籌措交通建設資金。如公投通過，每年將為西雅圖帶來10萬次額外的公車班次。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖市議會通過交通措施，擬以調升0.3%銷售稅籌資，若11月獲選民支持，將用於擴充公車、補助低收入者與強化交通系統。

西雅圖市議會一致通過「2026年西雅圖交通措施」（Seattle Transit Measure），將提高銷售稅0.3％，籌措交通建設資金。這項攸關全市公車服務未來十年發展的方案，將於11月選舉交付選民公投

這項交通措施是西雅圖交通福利區（Seattle Transportation Benefit District）現行銷售稅方案的延續與更新，市府預估每年可為此帶來約1.38億美元收入。方案的主要目標是大幅擴充公車服務班次、強化交通系統安全性，並回應市民對區域生活可負擔性日益升高的疑慮。

根據市長辦公室說明，這項措施若獲得選民支持，預計每年將為西雅圖帶來10萬次額外的公車班次（目前約18萬次），同時提供2.2萬張免費交通卡，由低收入家庭申請使用，藉此減輕弱勢族群的通勤負擔。另將支持西雅圖兩條有軌電車路線，方便居民前往工作場所、學校以及區域輕軌網絡。

市長威爾森（Katie Wilson）對市議會的表決結果表示歡迎，形容這是一項「尊重民眾辛苦賺來的每一分錢」的方案，同時也強調此案將實質增加市民的公車搭乘選擇，並減輕低收入家庭的交通支出壓力。

交通選擇聯盟（Transportation Choices Coalition）執行主任Kirk Hovenkotter也公開表態支持，指出交通支出目前已是西雅圖居民僅次於住房的第二大生活開銷，這項措施有助於讓民眾更能負擔在這座城市中的日常開支。

值得留意的是，這次過關的版本在審議過程中，部分市議員對於調升幅度過大存有疑慮。市議員Bob Kettle曾提出修正案，主張將稅率調升幅度限縮在0.225%。經過市議會特別委員會的初步審議與辯論，議員們最終仍選擇維持市長原案的0.3%版本，並於全院會議表決通過，將此案送交選民做最終裁決。

精華 FAQ

  • 市議會通過的方案是延續並更新現行交通福利區銷售稅，將銷售稅提高0.3%，作為未來10年公車與交通建設資金來源，並交付11月選民公投決定。

  • 市府預估每年可增加約1.38億美元收入，主要用於增加公車班次、提升交通安全，並提供2.2萬張免費交通卡給低收入家庭，減輕通勤負擔。

  • 部分議員認為調升幅度過大，Bob Kettle曾提案將增幅限縮到0.225%，但經特別委員會與全院辯論後，議會仍維持市長提出的0.3%版本。

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