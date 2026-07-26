檀香山買地 推進伊維雷伊活化 整合Skyline捷運周邊土地

檀香山市府與Iwilei開發團隊持續推進該區域發展方案，並以3D模型呈現主要計畫。(取自檀香山市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 檀香山市府持續收購Iwilei土地，推動Kūwili Skyline站周邊轉型為與捷運連結的混合用途社區，並規劃帶來數千戶住宅與商業機能。

檀香山市政府近期完成一筆位於伊維雷伊（Iwilei）地區的土地收購案，表示將落實其在未來庫威利（Kūwili） Skyline捷運站周邊「整合並活化」土地的長期計畫，為當地帶來數千戶住宅單位。

這筆交易已於6月30日完成，市府以270萬美元購入位於Ka'aahi街519號的地產。根據市府官方公告，這筆收購是檀香山協調推動伊維雷伊—卡帕拉瑪（Iwilei-Kapālama）廊帶轉型為混合用途、與捷運系統連結社區的一項重要進展。

檀香山住房與土地管理局局長奧格爾（Kevin Auger）在Iwilei中心舉行記者會說明此案，並指出這塊新收購的地產就位在會場後方不遠處的一小塊土地。

奧格爾透露，Iwilei中心的重建工程預計將在這塊約4英畝的基地上，帶來800至900戶住宅單位。市府預期周邊區域還會再增加約2000戶住宅，並將規劃零售與商業空間。整體重建範圍達到約17英畝。他形容，這項計畫的目標是打造一個「能夠生活、工作、休閒兼具」的完整社區。

檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）表示，這項計畫反映市府善用Skyline捷運周邊公有土地資源的長期策略思維。這個交通導向型開發社區的優勢，在於未來居民能夠步行抵達歷史悠久的華埠及市中心商業核心區。市府也已與州政府合作，成功爭取到聯邦運輸管理局200萬美元的補助款，用以支持整體開發工作。早在一年前，市府就已選定開發商團隊，擬定Kūwili車站交通導向型開發區的整體總體規劃，市府設定的目標是在年底前完成。

這並非市府近年在Iwilei地區首次出手買地。先前已於2023年12月，以840萬美元購入原第一夏威夷銀行大樓，並於2024年1月，再以5150萬美元購入Iwilei中心。將這幾筆收購案合計，市府在該區域已掌握近5英畝土地，被視為推動Kūwili捷運站周邊重建與活化工作的重要催化劑，也與市府公布的2025至2028年三年期策略住房計畫相互呼應。該計畫明確主張以積極運用公有土地的方式，加速可負擔住宅的興建，尤其是在交通便利的都市核心區域。