檀香山共享單車萎縮 市府接管重振

歐胡島的Biki共享單車從峰值時的1300輛跌至4月的478輛 。(Biki bikeshare Instagram截屏)

AI重點 文章重點整理： 重點一： Biki曾快速成長，但破壞與磨損使車隊縮至478輛，僅剩原規模一半以下。

Biki曾快速成長，但破壞與磨損使車隊縮至478輛，僅剩原規模一半以下。 重點二： 缺乏車輛調度與支付便利，讓共享單車難以成為穩定可靠的城市交通工具。

缺乏車輛調度與支付便利，讓共享單車難以成為穩定可靠的城市交通工具。 重點三：檀香山市府已接管Biki監管權，盼逐步恢復車隊規模並重振營運。

據媒體「Honolulu Civil Beat」報導，約十年前，檀香山共享單車（bike-share）系統Biki啟動時，曾承諾為夏威夷 帶來一種已在美國其他大城市取得成功的出行方式。

居民和遊客可以通過在檀香山市區的上百個站點以低廉的價格租一輛自行車，並在其他地方歸還，從而暢行無阻。在運營的第一年，Biki大獲成功，運營公司Secure Bike Share在其最初的1000輛車隊基礎上又增加了300輛。

但隨著時間的推移，破壞行為加上正常的磨損導致車隊規模縮減至最初的一半以下。市政府發言人稱，截至4月底，僅剩478輛自行車，減幅達60%。想要騎行的人常常找不到車，使得系統難以產生所需收入，從而陷入某種惡性循環。

交通局局努奇（Jon Nouchi）表示，市政府的目標是最終將Biki的自行車數量恢復到以往的高水平。

Biki最新的騎行報告顯示，2023年Biki的騎行次數約為80萬次，其中62%由居民完成。報告稱，當時車隊擁有1184輛自行車。此後Biki再未發布過騎行報告。

像紐約CitiBike這樣的系統會投資於車輛調配項目，以防止某些站點空無一車而另一些站點卻堆積如山。但Biki卻缺乏這一選項，使它無法成為一種可靠的交通方式。

此外，支付也是個問題。車站的自助終端不支持「感應支付」（tap-to-pay），而刷信用卡讓系統識別有時需要一種特殊的操作手法。

2024年，Biki的營利性合作夥伴Secure Bike Share LLC的保險費率開始上漲，因計畫購600輛自行車，Biki從當年6月起上調了車費，月費分別從15美元和25美元上調至25美元和35美元，其中較貴的套餐將無限次騎行時長縮短至45分鐘。廣受歡迎的「Free Spirit」套餐價格則漲至55美元。

該公司曾計畫擴充車隊規模，引入更多自行車，其中包括配備電動助力功能的車型以減輕騎行負擔，但截至2026年6月，這一計畫仍未實現。

檀香山市於2024年6月下旬宣布，將從Bikeshare Hawaii手中接管對Biki的監管權，同時由Secure Bike Share LLC負責運營和維護工作。