檀香山共享單車萎縮 市府接管重振
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據媒體「Honolulu Civil Beat」報導，約十年前，檀香山共享單車（bike-share）系統Biki啟動時，曾承諾為夏威夷帶來一種已在美國其他大城市取得成功的出行方式。
居民和遊客可以通過在檀香山市區的上百個站點以低廉的價格租一輛自行車，並在其他地方歸還，從而暢行無阻。在運營的第一年，Biki大獲成功，運營公司Secure Bike Share在其最初的1000輛車隊基礎上又增加了300輛。
但隨著時間的推移，破壞行為加上正常的磨損導致車隊規模縮減至最初的一半以下。市政府發言人稱，截至4月底，僅剩478輛自行車，減幅達60%。想要騎行的人常常找不到車，使得系統難以產生所需收入，從而陷入某種惡性循環。
交通局局努奇（Jon Nouchi）表示，市政府的目標是最終將Biki的自行車數量恢復到以往的高水平。
Biki最新的騎行報告顯示，2023年Biki的騎行次數約為80萬次，其中62%由居民完成。報告稱，當時車隊擁有1184輛自行車。此後Biki再未發布過騎行報告。
像紐約CitiBike這樣的系統會投資於車輛調配項目，以防止某些站點空無一車而另一些站點卻堆積如山。但Biki卻缺乏這一選項，使它無法成為一種可靠的交通方式。
此外，支付也是個問題。車站的自助終端不支持「感應支付」（tap-to-pay），而刷信用卡讓系統識別有時需要一種特殊的操作手法。
2024年，Biki的營利性合作夥伴Secure Bike Share LLC的保險費率開始上漲，因計畫購600輛自行車，Biki從當年6月起上調了車費，月費分別從15美元和25美元上調至25美元和35美元，其中較貴的套餐將無限次騎行時長縮短至45分鐘。廣受歡迎的「Free Spirit」套餐價格則漲至55美元。
該公司曾計畫擴充車隊規模，引入更多自行車，其中包括配備電動助力功能的車型以減輕騎行負擔，但截至2026年6月，這一計畫仍未實現。
檀香山市於2024年6月下旬宣布，將從Bikeshare Hawaii手中接管對Biki的監管權，同時由Secure Bike Share LLC負責運營和維護工作。
主要原因包括破壞行為、正常磨損，以及缺乏足夠投資維持車隊與調度系統，導致可用車輛持續下降，進一步影響使用率與收入。 截至4月底，Biki僅剩478輛自行車，較原規模減少約60%。雖然2023年仍有約80萬次騎行，但之後已不再公布新的騎行報告。 市府已接管對Biki的監管權，目標是逐步把自行車數量恢復到過去的高水平，同時改善營運條件，讓系統重新具備可靠性。
精華 FAQ
主要原因包括破壞行為、正常磨損，以及缺乏足夠投資維持車隊與調度系統，導致可用車輛持續下降，進一步影響使用率與收入。
截至4月底，Biki僅剩478輛自行車，較原規模減少約60%。雖然2023年仍有約80萬次騎行，但之後已不再公布新的騎行報告。
市府已接管對Biki的監管權，目標是逐步把自行車數量恢復到過去的高水平，同時改善營運條件，讓系統重新具備可靠性。
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