我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

檀香山共享單車萎縮 市府接管重振

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐胡島的Biki共享單車從峰值時的1300輛跌至4月的478輛 。(Biki b...
歐胡島的Biki共享單車從峰值時的1300輛跌至4月的478輛 。(Biki bikeshare Instagram截屏)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Biki曾快速成長，但破壞與磨損使車隊縮至478輛，僅剩原規模一半以下。
  • 重點二：缺乏車輛調度與支付便利，讓共享單車難以成為穩定可靠的城市交通工具。
  • 重點三：檀香山市府已接管Biki監管權，盼逐步恢復車隊規模並重振營運。

據媒體「Honolulu Civil Beat」報導，約十年前，檀香山共享單車（bike-share）系統Biki啟動時，曾承諾為夏威夷帶來一種已在美國其他大城市取得成功的出行方式。

居民和遊客可以通過在檀香山市區的上百個站點以低廉的價格租一輛自行車，並在其他地方歸還，從而暢行無阻。在運營的第一年，Biki大獲成功，運營公司Secure Bike Share在其最初的1000輛車隊基礎上又增加了300輛。

但隨著時間的推移，破壞行為加上正常的磨損導致車隊規模縮減至最初的一半以下。市政府發言人稱，截至4月底，僅剩478輛自行車，減幅達60%。想要騎行的人常常找不到車，使得系統難以產生所需收入，從而陷入某種惡性循環。

交通局局努奇（Jon Nouchi）表示，市政府的目標是最終將Biki的自行車數量恢復到以往的高水平。

Biki最新的騎行報告顯示，2023年Biki的騎行次數約為80萬次，其中62%由居民完成。報告稱，當時車隊擁有1184輛自行車。此後Biki再未發布過騎行報告。

像紐約CitiBike這樣的系統會投資於車輛調配項目，以防止某些站點空無一車而另一些站點卻堆積如山。但Biki卻缺乏這一選項，使它無法成為一種可靠的交通方式。

此外，支付也是個問題。車站的自助終端不支持「感應支付」（tap-to-pay），而刷信用卡讓系統識別有時需要一種特殊的操作手法。

2024年，Biki的營利性合作夥伴Secure Bike Share LLC的保險費率開始上漲，因計畫購600輛自行車，Biki從當年6月起上調了車費，月費分別從15美元和25美元上調至25美元和35美元，其中較貴的套餐將無限次騎行時長縮短至45分鐘。廣受歡迎的「Free Spirit」套餐價格則漲至55美元。

該公司曾計畫擴充車隊規模，引入更多自行車，其中包括配備電動助力功能的車型以減輕騎行負擔，但截至2026年6月，這一計畫仍未實現。

檀香山市於2024年6月下旬宣布，將從Bikeshare Hawaii手中接管對Biki的監管權，同時由Secure Bike Share LLC負責運營和維護工作。

精華 FAQ

  • 主要原因包括破壞行為、正常磨損，以及缺乏足夠投資維持車隊與調度系統，導致可用車輛持續下降，進一步影響使用率與收入。

  • 截至4月底，Biki僅剩478輛自行車，較原規模減少約60%。雖然2023年仍有約80萬次騎行，但之後已不再公布新的騎行報告。

  • 市府已接管對Biki的監管權，目標是逐步把自行車數量恢復到過去的高水平，同時改善營運條件，讓系統重新具備可靠性。

夏威夷

上一則

新州華男投資騙局 詐鉅款買房、度假、付子女學費

下一則

紐瓦克學童 3年來學業進步度優於全美平均

延伸閱讀

電動單車傷害激增 聖地牙哥罕見示警

電動單車傷害激增 聖地牙哥罕見示警
曼哈頓增「綠波」號誌路段 單車一路綠燈

曼哈頓增「綠波」號誌路段 單車一路綠燈
家用電車充電樁 灣區房屋升級必備

家用電車充電樁 灣區房屋升級必備
免費充電樁要沒了？灣區這城市一年倒貼25萬決定出手

免費充電樁要沒了？灣區這城市一年倒貼25萬決定出手

熱門新聞

加油站便利商店華裔老闆周智基(中)1日獲判無罪後離席。(美聯社)

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

2026-06-01 22:53
北湖警局公布照片，指出詐騙份子在油槍放置槽內偷偷塞入一顆小螺絲，導致機台無法完全關閉結帳而盜刷前位加油民眾的信用卡。(北湖警局 )

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

2026-06-02 09:28
北卡High Point大學的畢業生，高達99％都找到工作或繼續升學。(High Point大學官網)

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

2026-05-28 10:08
海關官員驚見大量美金現鈔被「縫製在女性貼身內衣褲裡」。(CBP)

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

2026-06-03 09:24
南卡州哥倫比亞市加油站便利商店61歲華裔老闆周智基(圖)，遭控2023年對一名14歲非洲裔少年背後開槍導致死亡，陪審團1日聽取結辯之後進入審議。(美聯社)

誤以為偷水 南卡華裔店主槍殺14歲少年

2026-06-01 19:46
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

2026-06-05 10:58

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應