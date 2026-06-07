夏威夷原住民1元可租地 遭遇違憲挑戰

近期有人在檀香山聯邦法院提起訴訟，對一個具有百年歷史的制度提出挑戰。該制度為夏威夷原住民提供「幾乎免費獲得土地」的福利。(Google Mas)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 檀香山聯邦法院訴訟，質疑夏威夷原住民住房法案違憲。

檀香山聯邦法院訴訟，質疑夏威夷原住民住房法案違憲。 重點二： 該法案允許五成夏威夷血統者，以每年一美元租地九十九年。

該法案允許五成夏威夷血統者，以每年一美元租地九十九年。 重點三：州府與原民代表反擊，稱此屬政治團體自治而非單純種族優惠。

近期在檀香山聯邦法院提起的一項訴訟，對一個具有百年歷史的制度提出了挑戰；這項制度為夏威夷原住民 提供了最有價值的福利之一：幾乎免費獲得土地。

美聯社報導，夏威夷住房委員會法案（Hawaiian Homes Commission Act）為擁有至少50%夏威夷血統的人預留土地，訴訟稱該法案違憲。訴訟由太平洋法律基金會代表一名非夏威夷人於上周一提起，但在訴訟中被描述為夏威夷終身居民。這是川普 政府抵制多元化、公平和包容性政策期間對夏威夷原住民權利的最新挑戰。

夏州的宅基地社區(Homestead communities)一直是經濟自給自足和夏威夷文化和傳統的堡壘的關鍵。擁有至少 50%夏威夷血統的人可以申請99年的租賃，每年1美元。大約有2萬9000人在等待住宅或農業用地租賃。

1920年，作為美國夏威夷領地國會代表，卡拉尼阿納奧勒 (Jonah Kūhiō Kalaniana‘ole) 王子推動了一項為夏威夷原住民提供生存土地的方案，以幫助自1893年美國企業主推翻夏威夷王國以來因疾病、通婚和失去土地而「失去土地和瀕臨死亡」的夏威夷人。

夏威夷家園協會主權委員會顧問丹納（ Robin Puanani Danner） 說：「我們沒有聯邦政府認可的部落政府，但這並不意味著我們在夏威夷家園上不實行自治。」

她說，那些起訴者誤解了夏威夷人的地位。

「我們不僅僅是一個種族；我們超越了種族，」她說， 「就像美洲印第安人和阿拉斯加原住民一樣，我們是與聯邦政府有著信任關係的政治團體。」

夏威夷州州長和州檢察長發誓要對抗針對夏威夷家園資格的訴訟。

作為該訴訟的被告的美國內政部拒絕對訴訟發表評論。夏威夷家園土地部也是如此，該部是負責管理約20萬畝土地信託的國家機構。