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歐胡島路緣坡道改善工程 5/26起開始

編譯組/綜合報導
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檀香山市府將全面展開歐胡島多處地點的路緣坡道改善工程，以提升行人安全。(取自檀香...
檀香山市府將全面展開歐胡島多處地點的路緣坡道改善工程，以提升行人安全。(取自檀香山市府官網)

檀香山市府設計暨施工局（Department of Design and Construction，簡稱DDC）指出，歐胡島多處地點的路緣坡道改善工程將從5月26日開始施工，預計明年10月底前完工。

此次 工程範圍涵蓋艾亞（Aiea）、馬基基（Makiki）、馬諾阿（Mānoa）、凱穆基（ Kaimukī）及凱盧亞（Kailua）等地區，施工時間預訂為平日上午8時30分至下午3時30分，假日除外。

路緣坡道是設置在人行道與馬路交界處的斜坡，方便輪椅使用者、使用助行器者、推嬰兒車民眾、視障人士及年長者能安全穿越路口。

此次路緣坡道工程內容主要包括：拆除、移除及處理現有路面、路緣、排水溝、人行道與路緣坡道；新建人行道、路緣坡道、路緣與排水設施；重建路面銜接區；調整公用設施箱體框架與蓋板；交通號誌工程，以及恢復所有受影響的道路標線。

檀香山市府提醒，行經相關區域的駕駛人要提高警覺，須遵守所有交通管制設施、公告標誌及現場執勤警員指示，且在施工區域要特別小心駕駛，或改道行駛；駕駛人應預期交通延誤，並預留額外通行時間。

檀香山市府表示，凱盧亞地區的工程將視其他地點施工時程安排而定，並會在North Kalāheo Bridge橋梁工程完成後再行施工，以避免路緣坡道工程進一步加劇當地交通影響。如有任何疑問或意見，可致電檀香山市府設計暨施工局：（808）768-8400。

這項工程主要源於檀香山市府持續推動符合《美國身心障礙者法》（ADA）的公共無障礙設施改善計畫，特別是提升人行道與路口對身障人士、長者及行動不便者的通行安全與便利性。

根據檀香山市府DDC路緣坡道專頁，檀香山市早年曾因人行道與路口無障礙設施不足，被要求依據ADA第二章（Title II）進行改善，並在1997年與聯邦法院達成同意命令（Consent Decree）。市府之後完成了無障礙設施自我評估、人行道與路口改善過渡計畫及全市路緣坡道盤點，當時共確認有超過6300個路口需要ADA改善。

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