調查：歐胡島街頭無家可歸者減少20%

檀香山市府的志工正在進行「時間點統計」，以掌握歐胡島無家可歸者真實現況。(取自檀香山市府官網)

檀香山市府公布最新的「時間點統計」（Point in Time Count）顯示，歐胡島共有4539名無家可歸者，與2024年相比整體人數幾乎持平，但街頭的無家可歸者減少20%，而入住庇護 所的人數增加35%，顯示更多人已從街頭轉移至臨時安置住房。

檀香山市長布蘭加迪（Rick Blangiardi）表示，這項統計結果「令人非常振奮」。街頭無家可歸者下降20%、庇護安置人數增加35%，顯示市府創新計畫成功協助民眾離開街頭、獲得援助與應有的照護。他強調，「時間點統計」仍是了解社區需求、協助制定資源配置與長期策略的重要工具。

近年來，市府部門、州政府機構、庇護營運單位與社區夥伴之間的協調合作持續增加。其中一項新興措施，是透過「MH-3」協調機制，協助面臨嚴重心理健康問題與長期無家可歸情況的個案。目前已有至少52人透過MH-3程序接受協助，其中14人已轉介至更穩定且長期的照護機構。市府表示，對於過去單靠傳統外展難以穩定安置的族群而言，這些初步成果令人鼓舞。

社區服務局局長庫基（Anton Krucky） 表示，無家可歸問題並非「一體適用」，因此市府採取分流導航（triage navigation）模式，在適當時機將個案轉介至適當服務。

他指出，無論個案需要的是緊急庇護、心理健康支援、就業協助、治療服務或長期住房媒合，市府都持續增加不同類型的床位與服務管道，希望在人們目前處境下提供協助，幫助他們從危機邁向穩定，最終有機會重新發展人生。