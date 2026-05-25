我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

調查：歐胡島街頭無家可歸者減少20%

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
檀香山市府的志工正在進行「時間點統計」，以掌握歐胡島無家可歸者真實現況。(取自檀...
檀香山市府的志工正在進行「時間點統計」，以掌握歐胡島無家可歸者真實現況。(取自檀香山市府官網)

檀香山市府公布最新的「時間點統計」（Point in Time Count）顯示，歐胡島共有4539名無家可歸者，與2024年相比整體人數幾乎持平，但街頭的無家可歸者減少20%，而入住庇護所的人數增加35%，顯示更多人已從街頭轉移至臨時安置住房。

檀香山市長布蘭加迪（Rick Blangiardi）表示，這項統計結果「令人非常振奮」。街頭無家可歸者下降20%、庇護安置人數增加35%，顯示市府創新計畫成功協助民眾離開街頭、獲得援助與應有的照護。他強調，「時間點統計」仍是了解社區需求、協助制定資源配置與長期策略的重要工具。

近年來，市府部門、州政府機構、庇護營運單位與社區夥伴之間的協調合作持續增加。其中一項新興措施，是透過「MH-3」協調機制，協助面臨嚴重心理健康問題與長期無家可歸情況的個案。目前已有至少52人透過MH-3程序接受協助，其中14人已轉介至更穩定且長期的照護機構。市府表示，對於過去單靠傳統外展難以穩定安置的族群而言，這些初步成果令人鼓舞。

社區服務局局長庫基（Anton Krucky） 表示，無家可歸問題並非「一體適用」，因此市府採取分流導航（triage navigation）模式，在適當時機將個案轉介至適當服務。

他指出，無論個案需要的是緊急庇護、心理健康支援、就業協助、治療服務或長期住房媒合，市府都持續增加不同類型的床位與服務管道，希望在人們目前處境下提供協助，幫助他們從危機邁向穩定，最終有機會重新發展人生。

庇護

上一則

學佛就是在學做人 光明燈要點在心中(2)-摘錄盧台長

下一則

喬州初選提前投票 100萬人參與破紀錄

延伸閱讀

金山無家者15年新低 街頭乾淨有感

金山無家者15年新低 街頭乾淨有感
檀香山市府擴大補助 SNAP使用大增

檀香山市府擴大補助 SNAP使用大增
洛縣啟動2026健康大調查 可中文參與 完成獲20元獎勵

洛縣啟動2026健康大調查 可中文參與 完成獲20元獎勵
洛市「豪宅稅」首見成果 可負擔房項目啟用

洛市「豪宅稅」首見成果 可負擔房項目啟用

熱門新聞

移民局公布新備忘錄，將對申請境內轉換綠卡者加強審查。(路透)

移民局新政 持留學、觀光簽證在美境內轉綠卡面臨嚴審

2026-05-22 15:11
維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport，IAD)旅客眾多。(美聯社)

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

2026-05-21 08:14
在社區學院就讀的史波西托將成為第一位代表美國前往中國參加9月世界焊接競賽的女性參賽者。(美聯社)

密州21歲女學生從小愛焊接 代表美國角逐世界技能大賽

2026-05-19 21:31
西北大學新任校長蔣濛。(西北大學官網)

從華裔移民到執掌精英名校 西北大學新校長蔣濛之路

2026-05-18 14:39
印第安納大學著名生物學系教授因內斯(Roger W. Innes)，疑因替中國學生發聲而遭到聯邦封鎖其實驗室。。(印大生物系官方臉書)

美重啟中國計畫？4華人學者遭逐 助發聲教授被封實驗室

2026-05-18 09:50
暖氣定期維修是許多家庭的必要服務之一，但有不肖業者藉此詐騙消費者。(pexels)

假五星評論釣客 芝維修公司行騙全美 受害逾10萬人

2026-05-20 09:04

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地