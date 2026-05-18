我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

西雅圖簽歷史性協議 奠定50年發電計畫

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西雅圖市長威爾森(中)簽署協議，為斯卡吉特河（Skagit River）水力發電...
西雅圖市長威爾森(中)簽署協議，為斯卡吉特河（Skagit River）水力發電計畫未來50年的營運與生態管理奠定方向。(西雅圖市立電力公司提供)

西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）上周與多個原住民族部落、聯邦與州政府機構代表，共同簽署一項具歷史意義的協議，將為斯卡吉特河（Skagit River）水力發電計畫未來50年的營運與生態管理奠定方向。

這項協議不僅涉及再生能源供應，也涵蓋鮭魚復育、部落權益、洪水管理及河川生態保護，被視為西雅圖地區近年最重要的環境與能源合作之一。

這項協議屬於聯邦能源管理委員會（FERC）水力發電執照更新程序的一部分。西雅圖市立電力公司（Seattle City Light）目前經營的斯卡吉特河水力發電系統，由三座水壩組成，總裝置容量達840百萬瓦，約提供西雅圖20%的電力來源。現行執照已於2025年4月30日到期，電力公司目前以年度許可方式持續運作，同時與各界協商新的50年執照內容。

協議內容涵蓋多項重大承諾，包括建立完整魚類洄游通道系統，提升鮭魚回流與復育；持續優先推動洪水風險管理，更新保護農地、住宅與基礎設施的操作機制；並保障原住民族文化資源與傳統使用權。

此外，協議也將改善公共休閒設施，包括步道、露營地與河川出入口，並設立教育與解說中心，提供學生、居民與電力用戶戶外教育及文化課程。還將推動河口與河川復育工程，以改善水質、恢復魚類棲地，並建立依據科學研究與資料共享進行調整的適應性管理制度。

這項全面性協議歷經八年協商，參與者包括多個部落、地方政府、州政府、生態機構及社區組織。接下來，協議將進入FERC審查程序。若獲批准，西雅圖市電將逐步展開大型基礎設施與生態復育投資，為未來數十年的能源與環境治理建立新模式。

Upper Skagit部落政策主任舒勒（Scott Schuyler）則形容，這項協議象徵新的50年開始，是一段「療癒與文化修復正義之旅」。他指出，自1921年第一座斯卡吉特水壩興建以來，部落長期承受水力發電帶來的文化衝擊，如今終於看見改善契機。

西雅圖市立電力代理總經理兼執行長桑托夫（Rob Santoff）特別感謝部落政府參與制定方案，使計畫能兼顧生態復育、文化尊重與潔淨能源供應。

原住民 西雅圖

上一則

慈素蔬食館推出各種淨素素食 吃素對您的生命 帶來巨大益處

下一則

芝華埠華德小學科學老師 獲金蘋果教學獎

延伸閱讀

公眾高度憂慮 西雅圖暫停建資料中心

公眾高度憂慮 西雅圖暫停建資料中心
西雅圖AI願景：成全球負責任發展重鎮

西雅圖AI願景：成全球負責任發展重鎮
西雅圖公校 擬今秋起全面免費供餐

西雅圖公校 擬今秋起全面免費供餐
太浩湖電力短缺 凸顯AI消耗美西能源問題

太浩湖電力短缺 凸顯AI消耗美西能源問題

熱門新聞

趙傑森(左)、強森(右)上周遭槍擊雙死。(庫克郡遏制犯罪組織)

芝街頭爆致命槍擊 亞裔Uber司機與高中生慘死車內

2026-05-11 09:50
距離芝加哥約50分鐘車程的洛克福德市，躍居全美熱門房市之一。(洛克福德市官方臉書)

美國房市風向轉變 德州重跌中西部翻紅

2026-05-15 09:48
美國許多機場都有警犬協助緝查旅客是否攜帶違規物品。(美聯社)

費城機場男子藏4.4萬現金闖關　警犬一聞秒露餡

2026-05-15 09:05
包括華埠在內，華府地區的餐廳經營面臨多重挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

從米其林名店到華埠人氣餐廳 華府餐飲業爆關店危機

2026-05-13 09:38
猶他州女子庫莉·里琴斯因謀殺親夫，被判處終身監禁，不得假釋。13日她在法庭上，聲淚俱下地懇求沒有出庭的三個兒子，「請不要放棄我。」(路透)

猶他婦為4百萬毒死夫判囚終身 哭求3兒「不要放棄我」

2026-05-13 20:42
芝加哥大學宣布為家庭收入低於25萬元的大學部學生，提供免學費待遇。(芝大臉書)

芝大宣布 年收低於25萬免學費 不到12.5萬還包吃住

2026-05-14 09:15

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬