西雅圖簽歷史性協議 奠定50年發電計畫

西雅圖市長威爾森(中)簽署協議，為斯卡吉特河（Skagit River）水力發電計畫未來50年的營運與生態管理奠定方向。(西雅圖市立電力公司提供)

西雅圖 市長威爾森（Katie Wilson）上周與多個原住民 族部落、聯邦與州政府機構代表，共同簽署一項具歷史意義的協議，將為斯卡吉特河（Skagit River）水力發電計畫未來50年的營運與生態管理奠定方向。

這項協議不僅涉及再生能源供應，也涵蓋鮭魚復育、部落權益、洪水管理及河川生態保護，被視為西雅圖地區近年最重要的環境與能源合作之一。

這項協議屬於聯邦能源管理委員會（FERC）水力發電執照更新程序的一部分。西雅圖市立電力公司（Seattle City Light）目前經營的斯卡吉特河水力發電系統，由三座水壩組成，總裝置容量達840百萬瓦，約提供西雅圖20%的電力來源。現行執照已於2025年4月30日到期，電力公司目前以年度許可方式持續運作，同時與各界協商新的50年執照內容。

協議內容涵蓋多項重大承諾，包括建立完整魚類洄游通道系統，提升鮭魚回流與復育；持續優先推動洪水風險管理，更新保護農地、住宅與基礎設施的操作機制；並保障原住民族文化資源與傳統使用權。

此外，協議也將改善公共休閒設施，包括步道、露營地與河川出入口，並設立教育與解說中心，提供學生、居民與電力用戶戶外教育及文化課程。還將推動河口與河川復育工程，以改善水質、恢復魚類棲地，並建立依據科學研究與資料共享進行調整的適應性管理制度。

這項全面性協議歷經八年協商，參與者包括多個部落、地方政府、州政府、生態機構及社區組織。接下來，協議將進入FERC審查程序。若獲批准，西雅圖市電將逐步展開大型基礎設施與生態復育投資，為未來數十年的能源與環境治理建立新模式。

Upper Skagit部落政策主任舒勒（Scott Schuyler）則形容，這項協議象徵新的50年開始，是一段「療癒與文化修復正義之旅」。他指出，自1921年第一座斯卡吉特水壩興建以來，部落長期承受水力發電帶來的文化衝擊，如今終於看見改善契機。

西雅圖市立電力代理總經理兼執行長桑托夫（Rob Santoff）特別感謝部落政府參與制定方案，使計畫能兼顧生態復育、文化尊重與潔淨能源供應。