檀香山市府擴大補助 SNAP使用大增

檀香山市府協助農夫市集導入技術，擴大參與SNAP及WIC計畫。示意圖。(歐新社)

檀香山市府與Hawaiʻi Good Food Alliance合作，擴大歐胡島農夫市集與食品集散中心使用聯邦營養補助福利的機會，協助更多家庭取得新鮮在地農產品，兩年來已展現具體成果。

這兩項計畫透過技術協助、商家加入輔導、宣導推廣及與州政府機構密切合作，協助農夫市集與農民建立支付能力，以參與「補充營養援助計畫」（SNAP，又稱糧食券 ）及「婦女、嬰幼兒與兒童營養補助計畫」（WIC）。市府表示，藉由整合聯邦、州、市府與地方資源，計畫不僅幫助夏威夷 家庭取得新鮮、在地種植的食物，也同時支持本地農業經濟。

計畫成果顯示，SNAP使用管道已擴展至歐胡島32處農夫市集與兩處食品集散中心，並首度推動WIC在農夫市集使用，透過教育訓練與輔導工具協助商家導入系統。

在使用成效方面，SNAP銷售金額從2024年的31萬4416美元增加至2025年的33萬9810美元，成長超過2萬3000美元；交易次數則增加1689筆，反映需求與便利性同步提升。

此外，在2024年之前，歐胡島所有農夫市集與食品集散中心完全沒有WIC交易紀錄；至2024年底，已有兩處農夫市集與兩處食品集散中心開始接受WIC，成為重要里程碑。相關計畫共串聯14間WIC診所，以及約250名農民、市集經理與社區合作夥伴。

檀香山市府氣候變遷、永續與韌性辦公室（CCSR）主任福克斯（Dr. Kealoha Fox）表示，食品系統應該真正服務最需要幫助的家庭。在歐胡島，這代表必須確保SNAP與WIC參與者能在自己居住的社區，穩定取得新鮮、價格合理且符合文化需求的食品。

她指出，透過強化在地供應鏈、支持小型零售商，以及降低申請與使用福利的障礙，社區可以建立一套不僅對抗飢餓，也能促進健康、尊嚴與整體韌性的制度。