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夏威夷州長簽署4法案…禁遮車牌、限企業政治獻金

編譯組/綜合報導
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夏威夷州長格林簽署新法，禁止使用遮蔽或妨礙辨識車牌號碼的車牌罩或防護板。(取自夏...
夏威夷州長格林簽署新法，禁止使用遮蔽或妨礙辨識車牌號碼的車牌罩或防護板。(取自夏威夷州府官網)

夏威夷州長格林（Josh Green）上周簽署多項法案正式成為法律，內容涵蓋車牌規範、企業政治捐款、文化藝術表揚及圖書館推廣等議題。

第一項是「車牌相關法案」成為第12號法案（Act 012）。新法禁止使用遮蔽或妨礙辨識車牌號碼的車牌罩或防護板，並要求車輛必須符合相關標準，才能取得安全檢驗證明。法案將於2027年1月1日生效。

州府表示，該法有助於加強交通執法、提升公共安全。

第二項是「人工法人權限法案」，成為第11號法案（Act 011）。法案重新定義並限制公司等「人工法人」在夏威夷法律下的部分權力，藉此限制企業政治支出行為。

根據新法，政治行動委員會（PAC）仍將受現行競選財務法規範，但不得使用企業提供的資金進行政治支出。法案目的在於提升透明度、降低企業資金對選舉的影響。法案訂2027年7月1日生效。

第三項是「文化與藝術法案」，為第10號法案（Act 010），將設立「夏威夷領袖獎計畫」（Hawaiʻi Leadership Awards Program），每年將於12個不同領域，頒獎表揚對州政府及社會有重大貢獻、並能激勵他人的人士，將於2026年7月1日生效。

州府表示，該獎項設計理念參考「Aloha Order of Merit」，主要表彰在國家及國際層級有卓越貢獻的人士；新設立的獎項則聚焦於在夏威夷州內做出重要貢獻的人物。

第四項是「愛我圖書館日法案」，為第9號法案（Act 009），指定每年2月第一個星期五為夏威夷州「愛我圖書館日」（Love My Library Day）。州府指出，此法案旨在提升民眾對圖書館及館員重要性的認識。該法已於州長簽署後立即生效。

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