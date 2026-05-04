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檀香山啟動CARES計畫 提供汙水費補助

編譯組/綜合報導
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檀香山市府將提供歐胡島住戶汙水補助。(取自檀香山市府官網)
檀香山市府將提供歐胡島住戶汙水補助。(取自檀香山市府官網)

檀香山市政府環境服務局（ENV）宣布，推出「住宅環境服務客戶援助計畫」（Customer Assistance for Residential Environmental Services，簡稱 CARES），為符合資格的住宅汙水用戶提供財務紓困。

CARES計畫將為符合資格的家庭提供每年每戶最高240美元的汙水費帳單抵免，補助金額將直接抵扣帳單，直至用罄。此計畫為市府協助居民應對公共事業費用上漲的一環，特別是因應今年7月起及未來數年預計調整的汙水費率。

CARES計畫總經費為1000萬美元，預計可協助約4萬1000戶家庭。補助採「先到先得」方式發放，直至資金用盡為止，市府鼓勵符合資格的居民儘早申請。

申請表可於各衛星市政廳及公共圖書館索取，也可於線上下載列印。受理期間為2026年5月1日至10月31日，申請須以郵寄或親自送交指定地點，目前不接受線上申請。

環境服務局局長巴伯可（Roger Babcock） 說：「CARES 為最需要幫助的居民提供直接且具實質意義的支持。在我們持續投資關鍵污水基礎建設的同時，也致力於協助歐胡島家庭分擔生活成本。」

申請人須為歐胡島住宅汙水用戶，且家庭收入須符合或低於地區中位所得（AMI）的80%。相關收入標準依據美國住房暨城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）公布的2025年檀香山市縣收入門檻。更多資訊可至 Honolulu.gov/env/cares 查詢，或致電 808-768-3330。

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