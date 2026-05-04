檀香山招募合約制海灘救生員 5/15登記

檀香山市將召募兼職、隨傳隨到的合約制海灘救生員招募。(取自檀香市府官網)

檀香山海洋安全局（Honolulu Ocean Safety Department, HOSD）宣布，將開放2026年兼職、隨傳隨到的合約制海灘救生員招募登記，並公布體能測驗時程及要求標準。

招募登記將於5月15日與5月16日舉行，地點位於阿拉莫阿那海灘公園（Ala Moana Beach Park）海洋安全訓練中心（救生塔1B後方）。登記時間為上午8時至10時，逾時不受理，所有申請文件須於現場一次提交完成。

申請人須符合以下基本資格：持有效駕駛執照、提供高中畢業證書、GED或完成高中學業證明、提供訓練與證照證明，包括美國紅十字會（American Red Cross）救生員訓練證書、基本急救（First Aid）證書、 專業救援者心肺復甦術（CPR）證書或美國心臟協會（American Heart Association）基本生命支持（BLS）證書

在指定日期完成登記者，即可參加體能測驗，日期為5月22日及5月23日。測驗內容為高強度評估，檢驗應試者是否具備海上救援所需的體能與能力。計時項目包括：

．1000碼跑步與1000碼游泳，合計須於25分鐘內完成。

．跑─游─跑各100碼，3分鐘內完成。

．400碼救生板划行，4分鐘內完成。

通過體能測驗者，須再參加筆試。最終面試訂於5月26日舉行，入選者須全程參與，方可進入錄用考量。因為不是全職、正職，薪資水準多以時薪計算，正職人員約每小時25美元加保險、年假等福利，檀香山地區海灘救生員平均約26美元，一般約20~22美元。

檀香山海洋安全局鼓勵具備資格、對海洋安全與公共服務充滿熱忱的人士踴躍報名。更多資訊可參閱官方網站：oceansafety.honolulu.gov。