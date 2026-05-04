西雅圖公校 擬今秋起全面免費供餐

西雅圖市長將擴大公校免費供餐服務。(取自西雅圖公校官網)

西雅圖 時報報導，西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）將擴大家庭可更獲得免費學生餐點與可負擔的全日托育服務，預計從今年秋季開始，西雅圖公立學校（Seattle Public Schools） 旗下所有學校都將提供學生免費早餐與午餐，而目前僅有一半公校獲得此項服務。

這項擴大措施將由去年11月選民通過、總額13億美元的教育徵稅（education levy）支應。不過，威爾森的提案仍需市議會批准。

威爾森說：「這意味著孩子有更好的開始、教師有更好的教學環境，也減少家庭為維持孩子健康所需購買的食物開支。」這項宣布也顯示，威爾森正積極推動她競選時提出的提升城市可負擔性的承諾，特別是針對家庭。

威爾森也將利用該筆教育資金，擴大市府的免費及低費用托育計畫。根據計畫，市內學前教育方案將延長服務時間，並提供全年托育，服務由當地機構及西雅圖公立學校提供，目前全市已有超過100個據點。

西雅圖學前教育方案採取依收入與家庭人數調整的學費制度。在2025至2026學年度，有70%的兒童免學費。威爾森指出，目前許多課程在下午即結束，早於多數家長的下班時間，而且不少計畫未提供暑期托育。

此外，威爾森的方案也將擴大市府「兒童照護補助計畫」的支持範圍。該計畫主要協助收入過高而無法申請州政府補助、但仍需支援的家庭（收入最高可達州中位數的110%，四口之家年收入約15萬3000美元）。

威爾森曾表示，她的目標是實現普及托育（universal childcare）。其競選政見中也提到，將與倡議團體與勞工團體合作，推動州層級改革，在確保托育人員能獲得合理薪資的同時，建立可負擔的普及托育制度。

這次市府托育與早期教育計畫的擴張，正值部分州政府資助的早教項目面臨削減之際。今年州議會已削減托育補助與公立學校4歲幼童的「銜接幼兒園」（Transition to Kindergarten）計畫經費。不過，由於Ballmer Group 捐助數百萬美元，州內針對低收入家庭兒童的學前教育計畫預計將持續擴展。

西雅圖公立學校總監 Ben Shuldiner 則藉此教育資金增加的消息，呼籲家庭回流公立學校。他指出，目前全市約有2萬名學童未就讀該學區學校。

此外，威爾森也計畫運用這筆教育資金推動新的學徒制度，並維持西雅圖承諾計畫（Seattle Promise Program），讓所有西雅圖公立學校畢業生可免費就讀西雅圖學院最多兩年。