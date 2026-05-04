我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」

飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

西雅圖公校 擬今秋起全面免費供餐

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西雅圖市長將擴大公校免費供餐服務。(取自西雅圖公校官網)
西雅圖市長將擴大公校免費供餐服務。(取自西雅圖公校官網)

西雅圖時報報導，西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）將擴大家庭可更獲得免費學生餐點與可負擔的全日托育服務，預計從今年秋季開始，西雅圖公立學校（Seattle Public Schools） 旗下所有學校都將提供學生免費早餐與午餐，而目前僅有一半公校獲得此項服務。

這項擴大措施將由去年11月選民通過、總額13億美元的教育徵稅（education levy）支應。不過，威爾森的提案仍需市議會批准。

威爾森說：「這意味著孩子有更好的開始、教師有更好的教學環境，也減少家庭為維持孩子健康所需購買的食物開支。」這項宣布也顯示，威爾森正積極推動她競選時提出的提升城市可負擔性的承諾，特別是針對家庭。

威爾森也將利用該筆教育資金，擴大市府的免費及低費用托育計畫。根據計畫，市內學前教育方案將延長服務時間，並提供全年托育，服務由當地機構及西雅圖公立學校提供，目前全市已有超過100個據點。

西雅圖學前教育方案採取依收入與家庭人數調整的學費制度。在2025至2026學年度，有70%的兒童免學費。威爾森指出，目前許多課程在下午即結束，早於多數家長的下班時間，而且不少計畫未提供暑期托育。

此外，威爾森的方案也將擴大市府「兒童照護補助計畫」的支持範圍。該計畫主要協助收入過高而無法申請州政府補助、但仍需支援的家庭（收入最高可達州中位數的110%，四口之家年收入約15萬3000美元）。

威爾森曾表示，她的目標是實現普及托育（universal childcare）。其競選政見中也提到，將與倡議團體與勞工團體合作，推動州層級改革，在確保托育人員能獲得合理薪資的同時，建立可負擔的普及托育制度。

這次市府托育與早期教育計畫的擴張，正值部分州政府資助的早教項目面臨削減之際。今年州議會已削減托育補助與公立學校4歲幼童的「銜接幼兒園」（Transition to Kindergarten）計畫經費。不過，由於Ballmer Group 捐助數百萬美元，州內針對低收入家庭兒童的學前教育計畫預計將持續擴展。

西雅圖公立學校總監 Ben Shuldiner 則藉此教育資金增加的消息，呼籲家庭回流公立學校。他指出，目前全市約有2萬名學童未就讀該學區學校。

此外，威爾森也計畫運用這筆教育資金推動新的學徒制度，並維持西雅圖承諾計畫（Seattle Promise Program），讓所有西雅圖公立學校畢業生可免費就讀西雅圖學院最多兩年。

西雅圖

上一則

非退休年金的延伸策略及終身收入年金讓退休生活更美好

下一則

芝紅線延伸工程啟動 聯邦補助仍存變數

延伸閱讀

「留住年輕家庭」金山砸錢擴托育 中產也納入補助

「留住年輕家庭」金山砸錢擴托育 中產也納入補助
2歲托育班9月上路 官僚體制恐成家庭式托兒所阻礙

2歲托育班9月上路 官僚體制恐成家庭式托兒所阻礙
公校教育／華州公校學生疫後最大跌幅 本學年減少9000人

公校教育／華州公校學生疫後最大跌幅 本學年減少9000人
馬州蒙哥馬利郡 免費午餐學生數創高 凸顯高收入也有生活壓力

馬州蒙哥馬利郡 免費午餐學生數創高 凸顯高收入也有生活壓力

熱門新聞

最新研究顯示，西雅圖地區約有83%成年人過去12個月內至少進行過一次過夜旅行，高於疫情前2019年的80%，顯示旅遊已完全從疫情中復甦。圖為西雅圖景觀。(美聯社)

西雅圖居民出遊比例創新高 短期度假最熱門

2026-04-27 13:08
4月30日夜間德州溫伯利市發生一起小型飛機墜毀於樹林內，機上五人全部罹難。(美聯社)

德州小飛機墜毀5人全罹難 居民聞巨響：以為後牆著火

2026-05-01 20:14
一名華人婦女林淑萍(Seok Pheng Lim，音譯)曾於2017年將這張照片傳送給一名位於墨西哥的華裔接頭人。該照片旨在證明販毒集團的信差已將34萬元現金，成功交付給一名位於紐約的洗錢組織成員。(美國聯邦法院證物)

效率高收費低 華裔洗錢組織淪墨國毒梟新寵 芝華男認罪

2026-04-30 10:01
Atlanta Toyota華裔銷售經紀鄒德斌是該車行超級業務。(Atlanta Toyota提供)

5類最高保值率二手休旅車 豐田全上榜

2026-04-25 01:59
德州對休士頓「德愛月子護理中心」涉嫌「生育旅遊」提告。(截自法庭文件)

控助生育旅遊 德州告休士頓華人月子中心

2026-05-01 22:04
一名華人婦女林淑萍(Seok Pheng Lim，音譯)曾於2017年將這張照片傳送給一名位於墨西哥的華裔接頭人。該照片旨在證明販毒集團的信差已將34萬元現金，成功交付給一名位於紐約的洗錢組織成員。(美國聯邦法院證物)

效率高、收費低 華裔洗錢組織淪毒梟新寵 芝華男認罪

2026-05-01 02:15

超人氣

更多 >
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力

德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款