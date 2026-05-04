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公眾高度憂慮 西雅圖暫停建資料中心

編譯組/綜合報導
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西雅圖將立法暫停興建資料中心一年，獲市長支持。圖為位於俄勒岡州的資料中心。（美聯...
西雅圖將立法暫停興建資料中心一年，獲市長支持。圖為位於俄勒岡州的資料中心。（美聯社）

西雅圖時報報導，西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）1日表示，她支持在市內對新建大型資料中心實施為期一年的暫停令，即使在開發商因大量公眾反對聲浪而紛紛撤回計畫之際。

西雅圖市議員Eddie Lin、Debora Juarez與市議會主席Joy Hollingsworth表示，計劃5月提出立法，禁止新建資料中心一年。根據提案，在市議會批准後，該暫停令還可再延長六個月。

該法案主要提案人Eddie Lin發布新聞稿：「數以千計的西雅圖市民已表達意見，我們不應補貼科技公司在本市發展大型人工智慧資料中心所追求的龐大且創紀錄的利潤。」市議員Maritza Rivera與Dan Strauss隨後也表態支持，使該措施取得五票過半支持。

市長辦公室1日在部落格發文表示，市長正與市議員合作推動暫停令，並指出市府各部門將制定政策，確保居民與企業不會因大型資料中心而承擔增加的公共事業費用。市府同時也呼籲州政府加強對大型資料中心影響的監管。

西雅圖時報4月報導，已有四家公司接洽西雅圖市電（Seattle City Light），計劃興建五座大型資料中心，總用電需求最高達369兆瓦，約相當於全市平均每日用電量的三分之一。

西雅圖市電表示，若需供應如此龐大的新增用電，將使其為現有居民供電的工作更加困難。目前市內約30座資料中心，但規模相對較小。該公用事業機構指出，正擬定新條款，未來大型資料中心客戶可能需自行尋找市區供電以外的電力來源。

針對這些提案的反對聲浪相當強烈。市長威爾森表示，市府共收到超過5萬4000則訊息，反映「高度的公眾憂慮」。

在一周內，西雅圖市電表示已有一家企業取消計畫，但未透露名稱。Microsoft與Amazon均表示並非該公司。之後，另一家開發商、位於塔奇拉（Tukwila）的Sabey Corporation也向《西雅圖時報》表示將退出計畫。

該公司原先申請在其位於Tukwila、屬於市電力服務範圍內的園區使用68兆瓦電力。Sabey在電子郵件中指出：「經進一步評估後，我們認為該計畫缺乏明確可行的發展路徑，已不具可行性，因此正式撤回申請。」

目前仍剩兩家公司提出方案，分別是總部位於加州紅木城的Equinix與舊金山的Prologis，計畫新增三座大型資料中心，總用電需求可達249兆瓦。

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