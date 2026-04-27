歐胡島青少年救生員營 5/1招生

2026年青少年救生員計畫將於5月1日開放報名，名額有限。(取自檀香山海洋安全局)

檀香山海洋安全局（Honolulu Ocean Safety Department）宣布，2026年青少年救生員計畫（Junior Lifeguard Program）將於5月1日開放報名，為兒童與青少年提供一個充滿活力的學習機會，培養對海洋的認識、水域安全技能，以及在夏威夷 海洋環境中的自信心。

這項計畫開放給11至17歲的青少年參加，讓學員能直接向海洋安全部門的專業救生員學習。參與者將學習到實用的救援技能、體能訓練、團隊合作精神，以及對海洋的尊重。長年以來，青少年救生員計畫一直是當地青少年正向且具收穫的成長經驗，有助於培養領導力、自律性，以及對海洋保護的重視。

海洋安全局局長拉吉爾（Kurt Lager）說：「我們很高興迎接新一代青少年救生員。這項計畫讓年輕人有機會學習救生技能、保持活躍，並在了解夏威夷獨特海洋環境的同時建立自信。」

海洋安全局指出，由於名額有限，建議有興趣者儘早報名。2026年夏季課程將於歐胡島多個地點舉行，包括：Ala Moana、Mākaha、Ewa Beach、Ehukai、Kailua、Waimānalo及Hauʻula等。有意報名的家庭，可前往海洋安全局官方網站查詢課程詳情、時程與報名資訊。