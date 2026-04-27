我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路易王子8歲了 變身跳海小帥弟 神似父親威廉

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

西雅圖人居民出遊比例創新高 短期度假最熱門

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新研究顯示，西雅圖地區約有83%成年人過去12個月內至少進行過一次過夜旅行，高...
最新研究顯示，西雅圖地區約有83%成年人過去12個月內至少進行過一次過夜旅行，高於疫情前2019年的80%，顯示旅遊已完全從疫情中復甦。圖為西雅圖景觀。(美聯社)

西雅圖時報報導，隨著夏季旅遊旺季即將來臨，現在正是檢視數據、了解西雅圖居民旅遊習慣的好時機。根據最新市場研究顯示，西雅圖不僅旅遊頻繁，花費也相當可觀。

根據尼爾森公司（Nielsen）最新數據，西雅圖地區約有370萬名成年人（約占該地區450萬成年人口的83%），在過去12個月內至少進行過一次過夜旅行。由此顯示 ，旅遊活動已完全從疫情中復甦。因其高於疫情前2019年的80%。

2020年至2021年間是旅遊低谷，當時僅有69%的成年人曾出遊。但尼爾森最近三次的數據顯示，西雅圖地區居民的旅遊活動已回升。調查數據更顯示，西雅圖民眾的旅遊規劃並未減少，約有390萬名成年人計畫在未來12個月內出遊，其中最受歡迎的旅遊形式為「短期度假」（getaway），約占46%。當然，目前的高油價是難以預測的因素，可能會影響今年夏天的部分度假計畫。

多數旅遊仍集中在美國境內。整體而言，79%的西雅圖地區成年人曾在美國境內過夜旅遊，相較之下，只有38%曾前往海外。由於距離加拿大僅數小時車程，也推升了出國旅遊的比率。

鄰近旅遊通常花費較低，尤其是在不需搭飛機的情況下。大多數行程都在可駕車抵達的範圍內。即使如此，支出仍相當可觀。根據尼爾森資料，西雅圖在83個市場中，過去12個月平均旅遊支出排名第三，達4600美元。檀香山 以6400美元居冠，機票費用顯然是主因之一；舊金山則以4900美元排名第二。

2025年最受歡迎的過夜旅遊地點為華盛頓州海岸，吸引90萬8000名西雅圖地區成年人，約占成年人口20%。波特蘭位居第二，吸引85萬9000人。加拿大與雷文沃思（Leavenworth） 幾乎並列第三，各有78萬6000名旅客。拉斯維加斯則以72萬人次排名第五。

尼爾森於2024年9月至2025年7月期間，對西雅圖市場區近4000名成年人進行調查。該市場區涵蓋普吉特灣大部分地區。

儘管華盛頓州海岸是去年最熱門目的地，但在2024年也出現最大跌幅，減少約10萬9000名旅客。其他降幅較大的地點包括聖地牙哥（減少6萬3000人）與夏威夷（減少5萬6000人）。有趣的是，這三個跌幅最大的地點全都是海灘型旅遊地。

成長最快的目的地則是拉斯維加斯，增加7萬2000人，其次是斯波坎（增加3萬5000人）與 維多利亞（增加2萬3000人）。拉斯維加斯名列榜首令人意外，因為先前曾有報導指出該城市觀光低迷，但那主要是受到國際旅客（尤其來自加拿大）減少的影響。

世報陪您半世紀

疫情 西雅圖

上一則

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

下一則

新州北部議員 推大西洋城外設賭場惹議

延伸閱讀

公校教育／華州公校學生疫後最大跌幅 本學年減少9000人

公校教育／華州公校學生疫後最大跌幅 本學年減少9000人
西雅圖擬建5資料中心用電壓力升 市府擬修約防電價上漲

西雅圖擬建5資料中心用電壓力升 市府擬修約防電價上漲
成年還與父母同住 新澤西44%最多、加州排第3、紐約擠進前10

成年還與父母同住 新澤西44%最多、加州排第3、紐約擠進前10
西雅圖全新住宅分時電價 5月推出

西雅圖全新住宅分時電價 5月推出

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

新州中國女留學生當街被ICE逮捕 救援大費周章

2026-04-19 20:10
麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)大二華裔學生張夏玥(Ellen Zhang，19歲)當選該市第八區市議員。(張夏玥競選官網)

19歲威大華裔生張夏玥 當選麥迪遜市議員

2026-04-20 09:19
嬰兒潮世代年紀漸長，對退休生活的期待也出現改變。(松年中心)

最佳高齡居住城市紐約奪冠 芝加哥、波士頓排2、3名

2026-04-24 18:49
兩名失蹤的南佛羅里達大學孟加拉籍博士班研究生，利蒙(Zamil Limon，左)及布里斯蒂(Nahida Bristy，右)，目前利蒙的屍體已被尋獲，布里斯蒂仍下落不明。(南佛大校警局)

南佛大2孟加拉博士生1死1失蹤 白人室友被捕

2026-04-24 21:07
波士頓市長吳弭。(吳弭官方臉書)

補助LGBTQ移民每人500元 波城市長吳弭辦公室急否認

2026-04-21 10:34
中華台北啦啦隊20晚抵達，與接機僑胞合影。（記者陳文迪/攝影）

中華台北隊抵佛州參加世界啦啦隊錦標賽 僑胞接機送暖

2026-04-21 20:40

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力
為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患