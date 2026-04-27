西雅圖人居民出遊比例創新高 短期度假最熱門

最新研究顯示，西雅圖地區約有83%成年人過去12個月內至少進行過一次過夜旅行，高於疫情前2019年的80%，顯示旅遊已完全從疫情中復甦。圖為西雅圖景觀。(美聯社)

西雅圖 時報報導，隨著夏季旅遊旺季即將來臨，現在正是檢視數據、了解西雅圖居民旅遊習慣的好時機。根據最新市場研究顯示，西雅圖不僅旅遊頻繁，花費也相當可觀。

根據尼爾森公司（Nielsen）最新數據，西雅圖地區約有370萬名成年人（約占該地區450萬成年人口的83%），在過去12個月內至少進行過一次過夜旅行。由此顯示 ，旅遊活動已完全從疫情 中復甦。因其高於疫情前2019年的80%。

2020年至2021年間是旅遊低谷，當時僅有69%的成年人曾出遊。但尼爾森最近三次的數據顯示，西雅圖地區居民的旅遊活動已回升。調查數據更顯示，西雅圖民眾的旅遊規劃並未減少，約有390萬名成年人計畫在未來12個月內出遊，其中最受歡迎的旅遊形式為「短期度假」（getaway），約占46%。當然，目前的高油價是難以預測的因素，可能會影響今年夏天的部分度假計畫。

多數旅遊仍集中在美國境內。整體而言，79%的西雅圖地區成年人曾在美國境內過夜旅遊，相較之下，只有38%曾前往海外。由於距離加拿大僅數小時車程，也推升了出國旅遊的比率。

鄰近旅遊通常花費較低，尤其是在不需搭飛機的情況下。大多數行程都在可駕車抵達的範圍內。即使如此，支出仍相當可觀。根據尼爾森資料，西雅圖在83個市場中，過去12個月平均旅遊支出排名第三，達4600美元。檀香山 以6400美元居冠，機票費用顯然是主因之一；舊金山則以4900美元排名第二。

2025年最受歡迎的過夜旅遊地點為華盛頓州海岸，吸引90萬8000名西雅圖地區成年人，約占成年人口20%。波特蘭位居第二，吸引85萬9000人。加拿大與雷文沃思（Leavenworth） 幾乎並列第三，各有78萬6000名旅客。拉斯維加斯則以72萬人次排名第五。

尼爾森於2024年9月至2025年7月期間，對西雅圖市場區近4000名成年人進行調查。該市場區涵蓋普吉特灣大部分地區。

儘管華盛頓州海岸是去年最熱門目的地，但在2024年也出現最大跌幅，減少約10萬9000名旅客。其他降幅較大的地點包括聖地牙哥（減少6萬3000人）與夏威夷（減少5萬6000人）。有趣的是，這三個跌幅最大的地點全都是海灘型旅遊地。

成長最快的目的地則是拉斯維加斯，增加7萬2000人，其次是斯波坎（增加3萬5000人）與 維多利亞（增加2萬3000人）。拉斯維加斯名列榜首令人意外，因為先前曾有報導指出該城市觀光低迷，但那主要是受到國際旅客（尤其來自加拿大）減少的影響。