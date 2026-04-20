西雅圖全新住宅分時電價 5月推出

西雅圖將推出住宅用戶分時電價，協助民眾節省用電支出。(取自西雅圖市電官網)

西雅圖 市電力公司(City of Light)表示，全新的分時電價（Time of Use, TOU）方案將於5月開放給住宅用戶使用。西雅圖市電說，許多用戶都期待了解這項新電價方案，並感謝用戶在準備推出期間的耐心等候。

目前西雅圖住宅用戶平均支付的電價約為每千瓦時16美分，而這些費用包括：42%電力使用、31%為電力傳送、11%客戶服務及計價、10%付稅及其他計畫占6%等。

在分時電價制度下，用電「時間」會影響電費 高低。在用電需求最高的尖峰時段，電價較高；而其他時段的電價則較低。

西雅圖市電的分時電價分為三個時段：

–尖峰時段（電價最高）：周一至周六下午5點至晚上9點，不含法定假日。

–次尖峰時段（中等電價）：周一至周上午6點至下午5點，以及晚上9點至午夜；周日及假日則為全次尖峰時段（上午6點至午夜）。

–離峰時段（電價最低）：每日午夜至上午6點。除每日基本電價外，離峰用電約只有尖峰用電的一半。

西雅圖市電指出，若民眾能將部分用電移至離峰時段，便可降低電費，同時也有助於提升整體電力系統的效率。

此外，西雅圖市電在準備推出新電價的同時，開發多項新工具來協助民眾更有效地管理用電。其中，包括一項名為「用電分析(Energy Insights)」的線上工具，能幫助民眾更清楚了解自身用電情況，以及分時電價對帳單的影響＇目標是提供清晰、簡單的資訊，讓民眾能自信地選擇最適合家庭的方案。

透過「用電分析」提供的資訊，民眾可以：比較分時電價與目前電價，並選擇是否申請；查看每日與每周的用電變化，並探索調整用電時間以節省費用的簡單方法。

西雅圖市電將於近期公布更多細節，包括5月開放申請的確切日期。如需了解更多分時電價資訊，請參閱西雅圖市電的住宅電價頁面。