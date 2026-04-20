科納風暴衝擊大 夏威夷可延期報稅

夏威夷受到天災影響的民眾可延期報稅。(取自夏威夷州府官網)

夏威夷 即時新聞報導， 雖然報稅 季通常於4月結束，但今年受科納低壓風暴(Kona)等天災影響，夏威夷部分受風暴衝擊的居民與企業，其報稅期限已做出調整。

聯邦報稅截止日原為4月15日，州稅截止日為4月20日，但在災害宣告後，受近期風暴影響的居民與企業獲得延期，聯邦報稅截止日延至7月8日，州稅截止日延至7月20日。

夏威夷稅務服務公司（Tax Services of Hawaii Inc.）資深稅務顧問蓋茲（Gorden Gates）說：「需要在4月20日前填寫並提交一份表格，證明自己是受災者之一。」該表格為L-115，適用於州稅申報。

在聯邦方面，災區納稅人已被自動識別。不過，若能提早完成報稅仍是較佳選擇。此外，在任何情況下，申請延期都非常重要。蓋茲指出：「最重要的是登入 IRS.gov，在網站上可以直接線上申請延期。」

這樣做可以減少罰款。他說：「若未申請延期，每月將對未繳稅款收取5%的罰金，很快就會累積。如果有申請延期，即使仍有欠稅，罰金可從5%降至0.5%。」

蓋茲也表示，即使知道自己需要繳稅但不確定確切金額，先支付一筆延期款也是不錯的做法。「你可以與國稅局 （IRS）協商分期付款，目前利率約為7%，遠低於信用卡約20%的利率，而且通常可提供最長兩年的還款期限。」

此外，總統川普近期通過的大又美法案（Big Beautiful Bill Act）也為部分報稅人帶來好處，包括某些列舉扣除額增加以及多項稅務抵免。蓋茲說：「許多客戶也因此受益，有些人在某些情況下可額外獲得1萬5000至3萬美元的扣除額。」

對於報稅內容較簡單的民眾，自行線上申報也是可行選擇。不論如何，重點是：不要拖延，以免產生罰款。蓋茲強調：「不要忽視這件事。至少先申請延期，這樣可以避免未來產生重大罰款。」

如有額外稅務減免相關問題，可致電國稅局特別服務專線：866-562-5227。