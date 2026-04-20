山區今春幾無積雪 華州進入乾旱緊急狀態

華盛頓州各地積雪概況。(取自美國農業部積雪監測SNOTEL官網)

在一個溫暖的冬季過後，華盛頓州 山區今年春天幾乎沒有積雪。華州生態廳（Washington Department of Ecology）已宣布全州進入乾旱緊急狀態，預估供水將遠低於夏季需求。

這是華盛頓州連續第四年「部分地區」或「全部地區」進入乾旱狀態，也是2015年以來第四次全州性乾旱緊急宣告。

生態廳指出，去年10月到今年2月的冬季降水量達到正常值的104%。但問題在於，降水是以降雨而非降雪形式出現，使全州積雪量僅約正常的一半。氣象預測更顯示，在今年6月前，氣溫將高於正常、降水則低於平均。

整個冬季積雪問題持續存在。2025年12月的強降雨曾造成全州廣泛洪災，雖然部分水庫因此補充水量，但溫暖的降雨幾乎沖刷掉初期積雪，洪水最終流入海洋。

1月與3月的冬季風暴帶來降雪，曾在部分流域增加積雪，但持續偏高的氣溫抵銷這些成果。從去年10月至今年2月，全州氣溫為自1895年以來第三高；截至3月底，全州平均積雪量是過去40年來第四低。

華盛頓州州長弗格森(Bob Furguson)說：「只要看看我們的山區，就能清楚知道我們面臨的挑戰。我們正採取緊急行動，保護全州的魚類、農民與社區。」

華盛頓州依賴冬季山區的深厚積雪，於春夏逐漸融化，為河川與水庫補充水源。若積雪不足，河流水量將下降、水溫上升，並對魚類及水生生物造成嚴峻影響。

在華盛頓州，當水量供應低於正常的75%，且可能對用水者或環境造成重大衝擊時，即會宣布乾旱。由於積雪不足與近年乾旱的影響，全州最近已達此標準。

乾旱帶來的影響將因地區而異。部分農業地區預期必須減少灌溉，甚至放棄部分耕作；河流水量偏低與水溫升高，可能影響魚類；積雪少與提前融化，則提高野火風險。

生態廳長西克斯基勒（Casey Sixkiller）說：「進入4月時，僅有一半的積雪量令人憂心。若山區積雪不足，我們必須為全州可能出現的廣泛缺水與挑戰做好準備。現在宣布乾旱，有助於用水者提前應對即將到來的艱難夏季。」

他表示，準備與節水將是減輕乾旱影響的關鍵。「水資源十分珍貴，每個人都有責任保護。我們需要提前規劃、共同合作，為更溫暖的未來做好準備。」

宣布乾旱緊急狀態後，生態部可發放乾旱應急補助，並加速水權申請與轉移程序。此次也提供最多300萬美元的補助，協助公共機構應對水資源短缺。

至於民生用水，西雅圖、塔科馬與艾弗雷特的供水系統已提前準備，目前預期不會影響用戶。但全州各地情況不同，民眾應向當地供水單位了解是否需要採取節水措施。