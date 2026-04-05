華盛頓「百萬富翁稅」成法 2028年實施

華盛頓州州長弗格森在州府接待室舉行簽署「百萬富翁稅」法案儀式，對華盛頓州具歷史意義。(州長辦公室提供)

華盛頓州州長弗格森（Bob Ferguson）簽署「百萬富翁稅」法案，針對年收入超過100萬美元的所得徵稅9.9%，以協助降低華盛頓州數百萬居民的生活成本。這項稅制對華盛頓州具歷史意義，將自2028年起實施。

「百萬富翁稅」即州參議會第6346號法案，主旨是協助降低華盛頓州數百萬居民的生活成本，全州僅不到0.5%的人口需繳納此稅。該法案不適用於對象為：年收入低於100萬美元者、前100萬美元收入不課稅，性質屬於高所得附加稅；資產，例如房屋或不動產。

雖然立意有據，但「百萬富翁稅」仍面臨不少質疑。例如法律層面的爭議，因州憲法將所得視為財產，採統一稅率，新法案僅對高收入者徵稅，恐違反憲法並面臨訴訟。此外，新法案可能使高所得者與企業外移至無所得稅州，導致稅基流失。批評者也認為，稅收過度依賴少數高收入族群，易受景氣波動影響，增加財政不穩定風險等。

州長辦公室指出，在全面實施的第一年，「百萬富翁稅」帶來的收入中，將有超過41.3%回饋給華盛頓州家庭與小型企業主；第二年提高至47.3%。

弗格森表示，通過這項具有歷史意義的「百萬富翁稅」，將讓我們的稅制更加公平，同時可為K-12學生提供免費餐食、為小型企業帶來州史最大減稅措施、取消嬰兒尿布銷售稅，並向近50萬個勞動家庭發放補助支票，以減輕生活負擔。

這項法案由民主黨籍州參議員佩德森（Jamie Pedersen）提出，他表示，這項法案將開始糾正困擾華盛頓州近百年的歷史性錯誤，使原本極度不公平、具高度累退性的稅制得以改善。他說：「我們長期要求勞動家庭承擔過重稅負，卻未對最富裕的居民提出足夠要求。」

根據州議會最終通過的版本，大量稅收將回饋給華盛頓州家庭與小企業，具體措施包括：提供所有K-12學生免費早餐與午餐，這是弗格森上任前即優先推動的政策，也是其首項州長提案立法；擴大「勞動家庭稅收抵免」（Working Families Tax Credit）， 新增46萬戶符合資格的家庭，提供300至1300美元補助；減免或取消13.8萬家小企業的營業與職業稅（B&O Tax)；投資可負擔托育服務，在首個完整兩年期預算中，將投入超過3.2億美元用於托育服務；取消尿布、非處方藥與衛生用品銷售稅，預計可為家庭每年節省數百美元，讓所有州民受益。