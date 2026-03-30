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遊客消費力下降 夏威夷過度依賴觀光經濟失衡 專家這樣說

記者王子涵／夏威夷報導
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電影金剛曾於夏威夷歐胡島拍攝。（記者王子涵╱攝影）
電影金剛曾於夏威夷歐胡島拍攝。（記者王子涵╱攝影）

隨著旅遊市場成長趨緩與居民外流問題持續，學者與政界人士警告，夏威夷長期高度依賴旅遊業的經濟結構正面臨挑戰。專家指出，若未能發展更多高薪產業並推動經濟多元化，該州恐難以跟上美國整體經濟發展步伐。

夏威夷大學經濟研究機構經濟學家邦德史密斯（Steven Bond-Smith）指出，儘管多年來赴夏威夷旅遊的人數持續成長，但若以通膨調整後的實際數據計算，遊客的人均消費其實早在1988年就已達到高峰。換言之，如今每名遊客平均花費的實質金額，反而低於當時水平。

邦德史密斯表示，這顯示旅遊業雖仍是夏威夷經濟的核心，但其創造的價值成長有限。他指出，美國整體經濟長期平均成長率約為2%，而夏威夷僅約0.6%，明顯落後全國水準。由於薪資增長緩慢與生活成本高昂，越來越多居民選擇搬往美國本土尋找更好的工作與生活條件。

長期以來，夏威夷高房價與生活成本被視為居民外流的重要原因，但學者認為，問題更深層在於高薪產業不足。科技、生物科技與金融等高收入產業主要集中在舊金山、西雅圖與波士頓等城市，而夏威夷的就業機會多集中在飯店、餐飲與零售等服務業。

「要維持經濟成長，必須在當地創造更高價值的產業與工作機會，」邦德史密斯說。

目前夏威夷經濟主要依賴兩大產業：旅遊與軍事。州眾議員格雷戈爾·伊拉根（Greggor Ilagan）表示，新冠疫情期間旅遊業幾乎停擺，凸顯了過度依賴單一產業的風險。他指出：「如果經濟只依賴旅遊，一旦遇到外部衝擊，我們的經濟就會受到嚴重影響。」

近十年來，夏威夷已多次經歷旅遊產業受到重大衝擊，包括2018年夏威夷島火山爆發、新冠疫情造成全球旅遊停滯，以及2023年茂宜島（Maui）野火等事件，都曾使遊客數量大幅下降。目前該州的旅遊人數仍未完全恢復至疫情前水平。

舊金山 夏威夷 波士頓

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