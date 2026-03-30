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夏威夷國際文聯 組織逾30社團、商家慶春晚

王鏡平／供稿
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夏威夷州眾議員譚家昇(Adrin Tam，圖中)於春晚典禮上頒贈賀狀給主辦及協辦...
夏威夷州眾議員譚家昇(Adrin Tam，圖中)於春晚典禮上頒贈賀狀給主辦及協辦單位代表。(主辦單位提供)

音樂在飛翔、舞蹈在旋轉。夏威夷國際文學藝術家聯合會創會主席牛先民的夢想於3月22日在國際文聯主席王華松和大陸同胞聯誼會長苗芊地努力下點亮。

20多年前，作為夏威夷大陸同胞聯誼會長的王華松首次開啟了30多家社團聯合舉辦慶中秋國慶，今年她再度代表夏威夷國際文聯，聯合大陸同胞聯誼會首次組織了夏威夷30多家社團及商家共慶新春，這次活動為國際提供了對華夏文化互聯的重要窗口，呈現一場傳統與藝術交融的視聽盛宴。它既有純正的中國風、亦融合了世界元素、兼容並蓄，深化了人們對多元藝術的理解。最難能可貴的是觀眾與舞台節奏同頻共振。舞台的每個音符、每次伸展、轉身，都像盛開的火花使夏威夷春晚瞬間沈澱，紀錄了時代，也被時代點燃、在與自己對話，也在與觀眾對視。

演出節目有靈動的少兒節目、精采成人舞蹈、悠揚男女聲獨唱、動人的葫蘆絲演奏、現代雙人舞、夏威夷呼拉舞、武術魔術表演等，內容豐富多采令人目不暇接。最令人欽佩的是97歲高齡的Linda Batt雙手自打西班牙響板Castaruts伴奏，同時引吭高歌法國著名歌劇卡門主題曲「Habanera」,震撼全場。

此次春晚活動的成功要感謝主辦單位夏威夷國際文學藝術家聯合會長王華松與大陸同胞聯誼會長苗芊，暨聯合主辦單位：夏威夷福建同鄉會長晁曹象風與美中友協會長陳惠昌。

王華松、苗芊配合默契雙嬌共舞，由最初的宣傳活動拉贊助售票到籌委會組成義工招集等，事無巨細事倍躬親；節目負責人張英、鄭毓華從節目選拔安排到開場壓軸親自到場排練；音響燈光負責人李虎從接洽音響公司到節目收集製作和當天舞台操作認真負責。

聯誼會前會長張聖日、張家海為晚會出謀獻策並協助籌集獎品；聯誼會理事羅總一得知運送大銀幕船期延誤，當機立斷組織國內工廠連夜趕製空運現場，還積極推票提供獎券贊助；夏威夷福建總商會長石國碧積極招集同好支持、夏威夷潮州同鄉會前會長羅鎮成隊此次活動的支持、總會館副主席馮賽元積極努力促成晚會成功。

夏威夷

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