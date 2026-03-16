強烈Kona風暴侵襲夏威夷 各島備戰

強烈的Kona風暴上周持續影響夏威夷群島，縣市警告並呼籲居民避免外出，部分地區仍面臨洪水與土石流風險。 (取自檀香山市府臉書)

綜合夏威夷 即時新聞等媒體報導，一場強烈的「Kona風暴（Kona low）」上周持續影響夏威夷群島，帶來豪雨、強風與雷暴，部分地區甚至出現高山降雪。州政府已宣布緊急狀態，多地關閉學校與公共設施，並呼籲居民避免外出，部分地區仍面臨洪水與土石流風險。

所謂Kona風暴，是冬季常見於夏威夷的一種低壓系統，因風向自西南方吹來而得名。此類系統往往會為群島帶來持續性降雨、強風與巨浪，有時甚至伴隨雷暴或龍捲風。

國家氣象局指出，這次風暴挾帶大量熱帶水氣，部分地區降雨量可能達10英吋以上，山區甚至可能超過20英吋，降雨強度一度達每小時2至3英吋。

在歐胡島與考艾島，多地已發布洪水警報與強風警報。由於降雨集中且移動緩慢，城市排水系統難以負荷，低窪地區與溪流附近出現積水與局部洪水。氣象人員警告，若雷雨帶持續停留，仍可能出現突發性洪水。

此外，夏威夷島海拔超過1萬2000英尺的高山地區出現暴雪與結冰情況，形成罕見的「熱帶暴雨與高山暴雪並存」的天氣型態。

為防範災害擴大，州長格林(Josh Green)宣布緊急狀態，並下令歐胡島、考艾島與茂宜縣的公立學校與州政府辦公室暫停運作。

多個縣市也啟動緊急應變中心，並關閉公園、登山步道與部分公共設施。地方政府同時開放緊急避難所，供無家可歸者或需要避難的居民使用。 當局呼籲居民避免前往海岸與山區，並遠離洪水區域，以免遭遇急流或土石流等危險。

風暴也對交通與公共活動造成影響。夏威夷大學系統及多所學校宣布停課，部分大型活動被迫取消或延期。

氣象預測顯示，本次Kona低壓系統移動速度較慢，未來幾天仍可能為夏威夷帶來降雨、雷暴與強風。最強降雨時段預計持續至上周末，之後天氣才有望逐漸穩定。

專家指出，Kona風暴通常每年會出現數次，但此次系統因水氣充沛且停留時間長，使得降雨量與洪水風險顯著提高。

目前各縣政府仍持續監測降雨與水位變化，並提醒居民儲備基本防災物資、關注官方氣象資訊，以應對可能出現的突發天氣狀況。