台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

根據Expedia最新發布2025年第四季旅遊趨勢報告，台灣在北美市場搜尋量呈現顯著增長，穩居亞太地區最受矚目的目的地之一。為了吸引更多觀光 客到台灣旅遊，觀光署攜手Expedia推出「2026台灣春季限時優惠專案」，即日起至3月8日止，中華航空、長榮航空、星宇航空、達美航空啟動線上聯合促銷活動，整合西雅圖 直飛台北航線優勢，並透過一站式購買機票與住宿訂房優惠降低旅遊門檻，讓旅客能以最具價值的方案體驗台灣。

觀光署自2025年6月於西雅圖成立全美首座「台灣觀光服務分處（Taiwan Tourism Information Center in Seattle, 下稱TTIC）」以來，美國地區持續以台灣觀光品牌曝光、市場教育、產品上架及促銷加上實際出發的系統，帶動市場成長效益浮現。

除自由行市場持續升溫外，交通部觀光署亦同步強化團體旅遊通路布局，推動北美旅行社產品上架與實際送客機制。透過與當地業者深化合作，針對已上架台灣遊程之旅行社，進一步洽談聯合推廣方案，並透過合辦台灣專場教育訓練，教育旅行業者認識台灣，提升其台灣旅遊產品銷售力，以增加出團數。

目前已有多家北美主流旅行社新上架台灣專屬行程，包括 Mir Corporation推出台灣深度體驗十日遊及Travel Answers Group等業者於官方網站推出台灣系列產品，進一步擴大銷售通路與市場觸及面。

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢指出：「旅行社產品上架數量的增加，代表美國旅遊業界對台灣旅遊市場潛力的實質肯定。透過多元且精緻的深度體驗產品設計，不僅強化團體市場布局，也充分展現台灣兼具自然景觀與民俗文化融合的多元魅力，為北美旅客提供更多元且具吸引力的選擇。」

觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程，透過面對面交流與主題化內容設計，以手作體驗或美食饗宴，有效強化潛在旅客對季節產品的理解與信心，提升詢問度與實際出發意願，活動內容將定期公布於觀光署北美IG及 So Taiwaneasy網站，邀請民眾報名參加。

為了吸引更多觀光客到台灣旅遊，觀光署攜手Expedia推出「2026 台灣春季限時優惠專案」，即日起至3月8日止，邀請中華航空、長榮航空、星宇航空、達美航空四大頂尖航空夥伴，啟動線上聯合促銷活動。（觀光署提供）