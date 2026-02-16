西雅圖社宅稅收暴增 執行壓力大 開發團隊鎖定6案源

我的頻道

編譯組／綜合報導
西雅圖社會住宅財源大增，對開發機構是利多，但也面臨執行壓力。（取自Zillow）
西雅圖時報報導，西雅圖選民於去年通過對高薪企業加徵新稅，用以支持「社會住宅」建設，當時倡議團體估計每年可籌措約5000萬元資金。但最新估算顯示，實際進帳金額遠超預期。根據市長威爾森（Katie Wilson）辦公室公布的數據，西雅圖社會住宅開發機構今年可望獲得約1.15億元，幾乎是原先預估的兩倍以上，甚至超過西雅圖圖書館系統一整年的預算。

「社會住宅」在美國仍屬新興模式。與傳統依賴聯邦稅收抵免、附帶條件且可能到期的「可負擔住宅」不同，西雅圖的社會住宅完全以地方課稅為穩定財源，並確保住宅永久為公有資產。此外，該模式強調「混合收入」社區，讓部分收入較高的住戶分擔成本，補貼收入較低者的租金，避免形成單一貧困聚落。這一理念源自奧地利維也納等歐洲城市的經驗，並於2023年獲西雅圖選民通過設立，2025年再通過財源配套。

新稅制針對支付年薪超過100萬元員工的企業，對超過門檻的薪資部分課徵5%稅率。以企業給付110萬元年薪為例，超出100萬元的10萬元部分須繳納5000元稅金。市府指出，這項設計主要鎖定超高薪資結構，減少對一般中小企業的影響。

這筆資金將於市議會表決後撥交給新成立的社會住宅開發機構。對該機構而言，龐大的資金挹注無疑是一大利多，但同時也帶來執行壓力，必須盡速將資金轉化為實際住宅供給，以回應市民對可負擔住房的迫切需求。

隨著資金陸續到位，社會住宅開發機構已開始規畫實際項目。截至2025年底，團隊鎖定六個潛在案源，包括四個既有建物收購案與二個新建住宅計畫。機構向市議會簡報時預估，今年可透過收購方式，讓約300戶住宅投入使用，做為第一階段成果。

威爾森指出，資金高於預期顯示西雅圖擁有相當可觀的財富，應更積極用於公共利益。她在近期一場社會住宅活動中表示，華盛頓州的稅制結構在全美仍屬相對「累退」，較重負擔往往落在中低收入族群身上。

不過，該機構的治理與執行能力也引發爭議。前市長哈瑞爾（Bruce Harrell）等批評者質疑，將逾1億元資金交給一家尚無實績的新機構，風險過高。近期，首任執行長希梅內斯（Roberto Jimenez）因溝通不良、準備不足及未及時遷居西雅圖等問題遭董事會解職，更讓外界對管理能力產生疑慮。最終，發起相關公投案的麥考伊（Tiffani McCoy）出任臨時執行長，並迅速補齊財務、開發、收購與公關等關鍵職位，力圖穩定組織運作。

西雅圖的可負擔住宅政策，近年逐漸與大型企業的營運表現緊密相連。早在2020年，市府即通過對大型企業課徵薪資稅的「JumpStart」計畫，用於支援住房建設與相關社福支出。該項稅收實際表現也屢屢高於預期，但超出部分多被用來彌補市府預算缺口。如今，社會住宅稅收再度出現「超標」，凸顯城市財政對高薪企業的依賴程度日益加深。

