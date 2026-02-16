豪雨強風重創歐胡島 檀香山市府啟動緊急應變

近日強風豪雨襲擊歐胡島，吹倒大樹及破壞部分公共設施。市長宣布緊急狀態，環境服務局全力動員，清理環境。(取自檀香山市府官網)

近日豪雨與強風侵襲歐胡島（Oʻahu），造成基礎設施受損與公共服務中斷。檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）宣布進入緊急狀態，下令關閉非必要市府服務以確保公共安全，同時市府環境服務局（ENV）全面啟動防災與應變機制，搶修受損設施，並在天候好轉後逐步恢復正常運作。

市府指出，因應惡劣天候對居民健康與安全的威脅，市長於8日發布緊急公告，宣布檀香山市暨縣所有非必要辦公室與服務至少關閉至2月9日。非必要市府人員周一不須到班。多處公共戶外設施，包括檀香山動物園、植物園 與市營高爾夫球場同步關閉，所有市營露營地夜間露營也自7日晚間6時起暫停至11日。為安置街友族群，懷帕胡（Waipahū）地區公園體育館暫時對外關閉，提供H.O.N.U.無家可歸者外展與導航計畫使用。

在交通方面，市府提醒可能出現道路封閉、號誌停擺與大眾運輸延誤。Skyline輕軌維持運行，但公車TheBus與TheHandi-Van服務可能因強風影響高車身車輛行駛安全而暫停。市府同時呼籲民間企業與活動主辦單位，審慎評估戶外活動是否如期舉行，避免人員暴露於強風豪雨風險中。

風雨期間，環境服務局同步啟動跨單位預防性措施。汙水處理團隊完成重型設備加油、部署可攜式抽水機與發電機，確保抽水站、人員與緊急程序隨時可用；垃圾清運、資源回收、掩埋場與H-POWER廢棄物轉能源設施維持待命，並視情況調整運輸優先順序；管線維護人員在全島部署真空抽吸車與化糞池清理車，預防溢流；施工團隊固定工地、覆蓋開挖溝渠，降低坍塌與侵蝕風險。

強風豪雨也造成局部設施損壞。10日上午，太平洋帕利塞德抽水站（Pacific Palisades Pump Station）1925 Lanikeha Place發生加壓汙水管破裂事故，ENV立即啟動圍堵與改道，並暫停該管線運作。事故於當日上午11時45分完全控制，晚間7時40分完成修復。外洩總量約400加侖，其中100加侖流入懷馬諾溪，其餘滲入地面；現場已完成清潔、消毒與除臭，警示標誌於2月13日撤除，州衛生廳表示未造成持續性影響。

市府提醒，災後仍須留意殘留風險，包括倒塌電線、受損樹木、鬆散碎片與積水汙染，避免接觸可能受汙染的洪水或棕色水域，並注意停電後交通號誌與供水系統尚未完全穩定。居民可透過hnlalert.gov接收即時通報，或致電(808)768-7272通報汙水與下水道緊急狀況。市府強調，將持續監測天候與基礎設施狀況，確保歐胡島居民安全與公共服務穩定運作。