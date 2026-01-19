茂宜野火效應 夏威夷房屋保費飆升 漲幅32%至54%

拉海納前街的全景，野火留下的主要殘骸正從商業區域中清除。受到野火影響，夏威夷州房屋保險費用急劇上升。（美聯社）

夏威夷新聞(HawaiiNewsNow)報導，2023年茂宜島拉海納野火重創社區，並影響夏威夷全州房市與保險 市場。根據夏威夷州 政府最新公布的數據，過去一年間，全州房屋保險費率大幅上漲，漲幅介於32%至54%間，對屋主造成沉重經濟壓力，也引發立法者對氣候責任與保險制度改革的討論。

這波保費 上漲並非侷限於拉海納地區，而是影響整個夏威夷州。許多屋主反映，保險公司不僅提高保費，甚至直接拒絕續保。居住在歐胡島凱魯阿（Kailua）的屋主、非營利組織Our Hawaii成員韋伯（Evan Weber）表示，茂宜島野火後，他原本投保的保險公司宣布不再為單層與雙層木造住宅提供承保服務。

韋伯指出，他收到保險公司寄來的通知，明確表示合約期滿後將不再續保。為了確保房屋仍有保障，他只能轉向其他保險公司投保，但代價相當高昂。他的年保費從原本約2800美元，暴增至超過5600 美元，幾乎翻倍。

州政府數據顯示，保險市場的緊縮並非短期現象。2018年至2023年間，房屋保險「不續保」案件數量暴增近 216%。專家指出，保險公司在評估風險時，已將拉海納野火視為警訊，重新檢視夏威夷在野火、極端氣候與氣候變遷下的整體風險結構。

在此背景下，非營利組織 Our Hawaii支持提出立法，從制度面回應問題。該法案將授權夏威夷州檢察長，針對因氣候變遷導致災害、進而推升房屋保險費率的化石燃料公司提起訴訟，要求相關企業為其長期造成的環境與氣候影響負責。

提出法案的州參議員科霍卡洛雷（Jarrett Keohokalole）表示，如果州政府必須動用公共資源來因應氣候相關災害、協助保險與理賠體系運作，就應該讓州檢察長辦公室有權向那些明知會造成環境汙染與氣候衝擊、卻仍持續行為的企業追討補償。他強調，將責任全數轉嫁給一般民眾並不公平。

目前，美國紐約州已通過類似立法，同樣飽受野火之苦的加州也正研議相關措施。夏威夷的這項提案，預料將在新一輪立法會期中引發激烈討論，