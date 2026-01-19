西雅圖新市長簽行政令 設公車專用道、加速建緊急收容設施

威爾森宣誓就職西雅圖市長後，15日簽署2項行政命令，宣示施政優先順序。（路透）

西雅圖 時報報導，西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）上任後首度宣示施政重點，15日簽署兩項行政命令，承諾在丹尼大道（Denny Way）設置公車專用道，並成立跨部門團隊，加速興建緊急收容設施，以回應交通壅塞與無家可歸問題。

這兩項行政命令，分別兌現威爾森在競選期間及當選後提出的政策主張，也被視為她上任初期最具象徵性的施政動作。

在無家可歸議題方面，威爾森坦言，未來四年她的政績，外界很可能將以她能實際興建多少收容與臨時住房單位，以及這些設施能否有效改善街頭可見的遊民問題做為評價標準。她已為任期訂下新增4000個收容或臨時住房單位的目標，堪稱歷任市府官員中最具野心的指標。

威爾森表示，她希望今年春季前取得具體進展，特別是6月將在西雅圖登場的FIFA世界盃 賽事。她指出，世界盃為市府提供一個明確的時間表，讓大量新收容單位能在賽事前啟用，以更有系統、負責任的方式，處理市中心及周邊地區的街頭無家可歸問題。

另一項行政命令則更為具體，明確要求市府在丹尼大道劃設公車專用道。該措施主要針對金恩縣地鐵 8號線（Route 8），這條路線每日載客量約7000人次，是連接中央區、國會山莊與南湖聯合區的重要通勤路線。

由於丹尼大道長期交通壅塞，8號線公車經常誤點。根據金恩縣地鐵數據，2025年該路線超過三分之一的班次至少延誤5.5分鐘，是系統內最不可靠的路線之一。多年來，公共運輸倡議團體不斷呼籲市府為該路段劃設專用空間，以改善準點率。

威爾森本人也曾長期搭乘該路線。她表示，已要求交通局在4月1日前提出具體時程與預算規畫。她也坦言，設置公車專用道並非易事，丹尼大道每日通行車輛高達2萬至3萬輛，任何施工都可能加劇塞車，市府將審慎規畫工程，分階段推動。