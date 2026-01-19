我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

西雅圖新市長簽行政令 設公車專用道、加速建緊急收容設施

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
威爾森宣誓就職西雅圖市長後，15日簽署2項行政命令，宣示施政優先順序。（路透）
威爾森宣誓就職西雅圖市長後，15日簽署2項行政命令，宣示施政優先順序。（路透）

西雅圖時報報導，西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）上任後首度宣示施政重點，15日簽署兩項行政命令，承諾在丹尼大道（Denny Way）設置公車專用道，並成立跨部門團隊，加速興建緊急收容設施，以回應交通壅塞與無家可歸問題。

這兩項行政命令，分別兌現威爾森在競選期間及當選後提出的政策主張，也被視為她上任初期最具象徵性的施政動作。

在無家可歸議題方面，威爾森坦言，未來四年她的政績，外界很可能將以她能實際興建多少收容與臨時住房單位，以及這些設施能否有效改善街頭可見的遊民問題做為評價標準。她已為任期訂下新增4000個收容或臨時住房單位的目標，堪稱歷任市府官員中最具野心的指標。

威爾森表示，她希望今年春季前取得具體進展，特別是6月將在西雅圖登場的FIFA世界盃賽事。她指出，世界盃為市府提供一個明確的時間表，讓大量新收容單位能在賽事前啟用，以更有系統、負責任的方式，處理市中心及周邊地區的街頭無家可歸問題。

另一項行政命令則更為具體，明確要求市府在丹尼大道劃設公車專用道。該措施主要針對金恩縣地鐵8號線（Route 8），這條路線每日載客量約7000人次，是連接中央區、國會山莊與南湖聯合區的重要通勤路線。

由於丹尼大道長期交通壅塞，8號線公車經常誤點。根據金恩縣地鐵數據，2025年該路線超過三分之一的班次至少延誤5.5分鐘，是系統內最不可靠的路線之一。多年來，公共運輸倡議團體不斷呼籲市府為該路段劃設專用空間，以改善準點率。

威爾森本人也曾長期搭乘該路線。她表示，已要求交通局在4月1日前提出具體時程與預算規畫。她也坦言，設置公車專用道並非易事，丹尼大道每日通行車輛高達2萬至3萬輛，任何施工都可能加劇塞車，市府將審慎規畫工程，分階段推動。

西雅圖 地鐵 世界盃

上一則

韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症

下一則

芝市區旅館稅 議會擬調升至19% 全美最高

延伸閱讀

觀光署首度進軍西雅圖旅展 整合航空電商搶攻北美商機

觀光署首度進軍西雅圖旅展 整合航空電商搶攻北美商機
稅率逾18%…富豪稅若上路 西雅圖地方稅全美最重

稅率逾18%…富豪稅若上路 西雅圖地方稅全美最重
南加男子稱 用同號碼買30年彩券 中頭獎卻丟了1張

南加男子稱 用同號碼買30年彩券 中頭獎卻丟了1張
南加男子用同一個號碼買了30年彩券 終於中頭獎 結果…

南加男子用同一個號碼買了30年彩券 終於中頭獎 結果…

熱門新聞

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
勞力士等名牌手錶，價格動輒上萬。(美聯社)

刷卡網購名錶佯稱未收貨 維州男詐百萬判刑

2026-01-12 09:50
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告

2026-01-15 10:16

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE