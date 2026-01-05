民調：75%認為夏威夷住宅可負擔性惡化 盼更有效住宅興建政策

夏威夷居民認為住宅的可負擔性問題惡化，期待政府採取有效的住宅興建政策。圖為檀香山市重新開發位於卡波雷近的市有土地(左)，以打造全新的可負擔租賃住宅社區(右，規畫圖)。(取自檀香山市府官網)

HawaiiNewsNow報導，夏威夷 一項最新民調 顯示，居民對州政府整體發展方向的看法略有改善，但認為住宅的可負擔性問題惡化，期待政府採取有效的住宅興建政策。

由倡議組織Pacific Resource Partnership（PRP）委託進行的「2025年冬季夏威夷觀點報告」指出，2025年的聯邦預算削減，已對原本就承受高房價 、食品與保險成本壓力的居民造成衝擊，加上2026年預期可能出現經濟衰退，受訪者普遍希望政府領袖立即採取行動，協助本地居民留在夏威夷生活。雖然人口外流並非新現象，但報告發現，許多本地居民已忍無可忍，迫切要求政府推出真正有效的住宅興建政策。

PRP代表夏威夷地區木匠工會（Hawaii Regional Council of Carpenters）及超過250家承包商。這項調查涵蓋全州900多名居民，其中75%表示，政府繁複的行政程序正阻礙住宅建設，並使目前約6萬4000戶可負擔住宅短缺問題持續惡化。

多數受訪者支持對建築許可與審查設立時限、推動「先租後買」住宅計畫、在大眾運輸站附近興建住宅，以及在特定區域放寬建築高度限制。此外，約 60%的受訪者支持政府動用徵收權，以促成可負擔住宅的興建。

在資金來源方面，多數受訪者支持政府透過發行公債為住宅建設融資，而非提高稅收。PRP 發言人佩雷拉（Andrew Pereira）指出，53%的居民認為政府應負擔新住宅所需的基礎建設成本，因為沒有道路、下水道、供水與電力，就不可能有新住宅；若將這些費用轉嫁給建商，可能使房價增加多達20萬美元，這個金額往往已超過購屋頭期款。

PRP發布的第5版「夏威夷觀點」報告也顯示，居民對州政府整體發展方向的看法略有改善，悲觀比率由53%降至47%。佩雷拉表示，民選官員嘗試處理可負擔性危機，加上近期的州稅歷史性減免，多少提振了民眾的信心。

不過，在個人財務狀況方面，民眾情緒趨於保守。調查顯示，三分之一的受訪者預期自己的財務狀況將惡化，高於一年前的四分之一，反映出高生活成本持續對家庭造成壓力。