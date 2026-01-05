「麵包與玫瑰都要」進步派威爾森 宣誓就任西雅圖市長

威爾森宣誓就職西雅圖市長。（路透）

西雅圖 時報報導，威爾森（Katie Wilson）2日在市政廳宣誓就任西雅圖市長，正式展開新任期，象徵市府進入新時代，並將檢驗她競選期間的核心主張：進步派是否能在市政治理上交出具體成果。

現年43歲的威爾森，是近一個世代以來最年輕的西雅圖市長。她的從政背景不同於傳統政治或企業菁英，而是長期投入倡議工作，關注提高工資、改善公共運輸，以及強化租屋族保護法規。她在選戰中以約2000票的微小差距，擊敗競選連任的哈瑞爾（Bruce Harrell），創下近代西雅圖史上最接近的一場市長選舉。

「這是屬於你們的城市，」威爾森在就職演說中向市民宣告。她坦言，自己正面臨從街頭倡議者轉變為市政領導者的角色轉換，這段過程讓她一度出現「良心上的掙扎」。她直言，自己向來是為可負擔生活、無家可歸問題及向富人課稅而奔走的行動者，但現在必須承擔更全面的治理責任。

威爾森表示，她希望在維持進步價值的同時，也能成為「海濱的市長、世界盃 與體育場的市長，以及西雅圖中心與會議中心的市長」，讓城市發展與民生議題並行不悖。

雖然她的競選主軸放在生活可負擔性，但威爾森也清楚，外界將以她在無家可歸與公共安全上的表現來評價其施政成果。她承諾任內提供4000個收容床位，是歷任市長中最具企圖心的目標之一。

身為政治組織者出身的市長，威爾森相信自己擅長凝聚聯盟，能為城市打開新的政策空間。她背後是一群以進步派為主的志工與支持者，期待在公共運輸改善與租金 壓力上看到實質進展。她在演說中描繪理想中的城市：人們不必為了養家而身兼數職，能有時間陪伴家人，也能在公園中休息放鬆。

「我們需要麵包，但我們也需要玫瑰，」她引用勞工運動中的經典口號，引發現場熱烈回應。

自稱社會主義者的威爾森，在競選期間並未迴避向企業與富人課稅的立場，主張以此支撐公共服務與社會計畫。這樣的主張也曾引來川普總統批評，稱她為「非常自由派、近乎共產主義的市長」，並暗示可能重新考慮世界盃在西雅圖的安排。對此，威爾森在演說中幽默回應：「被看見的感覺其實不錯。」