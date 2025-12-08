我的頻道

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

亞馬遜將付370萬和解金 逾萬零工受惠

編譯組／綜合報導
西雅圖市府關注零工經濟的勞工權益，特別訂有專法保障。(取自西雅圖勞動標準辦公室官網)
西雅圖時報導，線上零售龍頭亞馬遜（Amazon） 將支付超過370萬美元，了結西雅圖勞動標準辦公室（Seattle Office of Labor Standards, 簡稱OLS）對其Flex零工配送業務的調查。市府指出，Amazon Flex在疫情期間涉嫌未依規定向部分零工提供應有的額外薪資與帶薪病假，違反多項臨時性保護零工法令，影響人數接近1萬1000名工作者。這筆和解金也成為該辦公室歷來第二高的案件。

根據OLS說明，Amazon Flex與西雅圖地區數千名零工簽約，工作者使用自己的車輛遞送包裹，是亞馬遜物流體系中的重要環節。市府調查指出，公司在疫情期間僅針對食品及雜貨配送線提供帶薪病假、安全假與額外疫情津貼，但對負責一般倉庫包裹配送的零工卻未提供同等福利，被認定違反三項臨時勞動保障條例。

這些條例包括：要求企業在疫情期間提供每筆訂單至少2.5美元的額外薪資（已於2022年10月疫情緊急命令解除後失效），以及在2023年被擴大並永久化的兩項條例，規定企業必須依「合格情況」為零工與app基礎工作者（app-based workers）提供帶薪病假與安全假。依新規，工作者每在西雅圖工作30天，即可累積一天病假，旨在保障在疫情期間承擔高風險工作的外送員。

亞馬遜否認市府的調查結果，並表示公司不同意OLS對事實的認定，但選擇以和解方式結束爭議，以專注於提升配送體驗。亞馬遜發言人狄利瑟(Dannea DeLisser) 表示，普吉特海灣是亞馬遜的根據地，企業長期投入在地經濟並提供工作機會。「我們很高興能將此事件告一段落，繼續支持顧客和司機，改善整體服務。」

OLS表示，近1萬1000名受影響的零工預計將自明年1月1日起陸續收到和解金。市府強調，這起案件代表疫情期間零工保障立法的重要驗證，也凸顯執法力度對維護勞工權益的必要。

西雅圖市長哈瑞爾（Bruce Harrell）也指出，零工在疫情期間提供了不可或缺的城市服務，而政府有責任確保這些在高風險環境下工作的群體得到合理報酬與健康保障。勞工倡議組織 Working Washington執行董事艾沃拉度（Danielle Alvarado）更在市府新聞稿中強調：「這項和解證明工人組織與集體行動的力量，也顯示在數十億美元的 外送零工經濟中，必須強力執法才能保障工人獲得公平待遇。」

疫情 亞馬遜 西雅圖

