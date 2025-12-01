華盛頓州金恩縣第3季槍案減 倖存者：安全感不只看數字

我的頻道

編譯組／綜合報導
金恩縣發市最新統計，第三季槍擊事件比去年同期減少三成，顯示暴力犯罪已減緩。圖為槍枝示意圖。（美聯社）
華盛頓州金恩縣(King County)檢察官辦公室最新發布的2025年第3季槍枝暴力報告顯示，金恩縣境內的槍擊事件已降至自2021年以來的最低點，顯示該地區的暴力犯罪情勢呈現明顯改善。檢察官曼尼恩(Leesa Manion)表示，警方、檢方及非營利組織之間的合作加強，是促成這項下降趨勢的關鍵因素。然而，暴力犯罪的倖存者則提醒，即使數字亮眼，人們的實際安全感仍無法單靠統計完全呈現。

根據報告，2025年7月至9月期間，金恩縣共發生292起槍擊事件，較去年同期的426起減少130起或三成，降幅顯著，並寫下四年來的最低紀錄。進一步分析顯示，本季共有63人遭槍擊，其中18人死亡、45人受傷。報告同時指出，受害者中近半數為黑人或非洲裔美國人，且多為30多歲男性。

曼尼恩說：「金恩縣確實呈現出朝正向發展的趨勢。然而我們也清楚知道，槍枝暴力的受害者多來自弱勢族群，相關介入與社區服務必須具備文化敏感度，才能真正觸及所有需要協助的居民。」

肯特市(Kent)警察局長帕迪拉(Rafael Padilla)也證實了過去該市暴力問題的嚴峻程度。他回憶：「一周內發生多起槍擊並不罕見，一個月內兩、三起凶殺案也很常見。」他指出，自疫情開始後，槍枝暴力便一直是社區的高度關注議題。

帕迪拉認為，正因為當地長年面臨高風險情勢，警方與非營利團體在過去一年更積極合作，成效也逐漸反映在數據上。

然而，對於暴力犯罪倖存者而言，低數據並不等於高安全感。FOX13報導，暴力攻擊倖存者羅伯茲(Tracy Roberts)便是其中之一。11月24日她在西雅圖市中心發放橘色與紫色緞帶，推動「消除對婦女與女孩暴力日」的活動。她表示，即使最新統計令人鼓舞，民眾在街上行走時的感受仍是衡量城市安全的重要指標。

羅伯茲回憶起她於2021年在貝爾城(Belltown)遭陌生男子攻擊的經歷。當時，一名男子無預警踢向她的頭部，造成她嚴重的創傷性腦損傷。該男子稍早也曾在公車上踢另一名女性。儘管證據完整、攻擊過程全被監視器拍下，該名攻擊者最終僅因「已服刑時間」而於17個月後釋放。

她強調，即使數據下降，人們在日常生活中的感受才是關鍵，「數字可以下降，但當你走在街上時，你感覺更安全嗎？你覺得改善了嗎？這些才是我們真正需要問的問題。」

槍擊 暴力犯罪 疫情

