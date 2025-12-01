檀香山選定開發商 重建伊維雷伊中心 將打造數百可負擔宅

伊維雷伊中心將重新開發，被視為重塑檀香山都會區的核心計畫。(取材自檀香山市暨縣府官網)

檀香山市暨縣政府宣布，經過資格審查公告程序，已選定EAH Housing為伊維雷伊中心(Iwilei Center)重建案的開發商。該地塊約4英畝，位於未來庫威利(Kuwili)Skyline捷運車站旁。

在這塊4英畝土地上，市府目標是打造數百戶可負擔住宅，並規畫零售、社區與其他鄰里所需設施的混合用途建築。依市府願景，卡維雷伊將成為新型態城市住宅，包含多層可負擔住宅、捷運導向無車生活，並結合零售、服務、社區配套設施。

檀香山市長布蘭吉亞迪(Rick Blangiardi)在新聞稿中說：「這是重新塑造檀香山都會區的千載難逢機會。」伊維雷伊中心的再開發，是市府大策略的一部分，目標在將伊維雷伊—卡帕拉瑪(Iwilei–Kapalama)地區打造成以大眾運輸導向(TOD)的社區，結合住房、基礎建設與公共空間的投資。此一區域的開發計畫規模巨大，被視為重塑檀香山都會區的核心計畫。

布蘭吉亞迪說：「未來數年，Skyline捷運系統將延伸至此地，而EAH Housing擁有打造一個充滿生氣、與運輸緊密連結社區所需的經驗與願景。」

在這項開發專案中，EAH Housing為主要開發商，將與市府共同完成開發協議與土地租賃。Core Tec擔任共同開發商，Lowney Architecture則為專案建築設計團隊。

EAH Housing被被選為開發商，下一步就是與市府正式完成：開發協議（DA）、長期土地租約及財務責任與成本畫分。這階段通常需要數月到一年時間，是所有工程開始之前最重要的法律程序。

市府則將開始舉辦公眾聽證會、蒐集附近居民與商家意見、進行交通、社區需求與可負擔住宅規模研擬，並由建築師初步設計。

預計規畫內容包含：數百戶可負擔住宅、零售商 業空間、社區設施（如托兒中心、社區室、綠地、共享空間），以及與Skyline捷運站整合的人行動線。

在建案啟動前，夏威夷 須完成環境影響報告／環境評估、土地使用變更（如密度、建蔽、用途）、交通影響評估及基礎設施容量（排水、汙水管線、電力）檢查。這通常需要一至兩年。如果一切順利，最快2027～2028年動工。