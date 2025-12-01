檀香山直飛加州 西南航空明年夏季新增2航線

西南航空公司明年擴充航點，將新增兩條檀香山直飛加州的航線。（美聯社）

美國低成本航空巨頭西南航空 （Southwest Airlines)宣布，2026年夏季將大幅擴充加州 至夏威夷 航線，新增兩條直飛檀香山（HNL）航線。此舉被視為西南航空重新加碼夏威夷市場的重要布局，也讓加州旅客在規畫夏威夷旅遊時，有更多替代洛杉磯機場(LAX)航班的選擇。

根據西南航空公布的官方新聞稿與多家航空媒體報導，新增的兩條加州—夏威夷直飛航線分別為：

—安大略國際機場(ONT)直飛檀香山，每日直飛航班，預計自2026年6月4日正式啟航。

—好萊塢布班克機場(BUR)直飛檀香山，預計自2026年8月4日起提供尖峰日（peak-day）直飛加班機。

西南航空表示，即日起，旅客即可在官方網站預訂這些延伸至2026年9月的新航線。公司強調，此次擴張反映其持續增強西岸航線網絡的策略，並透過改善地面設施、升級機上服務，提供南加州旅客更流暢的旅行體驗。

西南航空網路規劃與營運控制資深副總裁說：「像聖地牙哥與柏班克這類新設施完善的機場，加上我們最新的服務升級，使得西南航空能夠持續為南加州及其延伸市場提供更多航班選擇。」

除了新增直飛夏威夷的航線之外，這輪擴張也涵蓋南加州多條航線的航班頻率提升，包括：

—聖地牙哥（SAN)往返聖塔芭芭拉（SBA)航線，新增每日航班。

—聖地牙哥（SAN)往返波特蘭（PDX）、西雅圖（SEA）、鹽湖城（SLC）的航班密度翻倍。

—長堤機場（Long Beach, LGB)恢復或新增往西北太平洋地區（如SEA、PDX）的航班。

航空業界人士分析，這代表西南航空在美國西岸市場的競爭力將提升，尤其是在長期由夏威夷航空與阿拉斯加航空主導的夏威夷航線市場中，新航線將提供旅客更多元、票價更具競爭力的選擇。

業者指出，ONT及BUR同為南加州最受歡迎的「次級機場」，對於不想面對LAX擁擠交通與候機壓力的旅客來說，是極具吸引力的新選擇。從內陸或聖谷地區前往夏威夷的旅客，將因此大幅節省通勤與候機時間。此外，這兩個機場停車較便宜、排隊較短、安檢更流暢，對家庭客與常飛旅客具有相當吸引力。

對夏威夷觀光產業而言，新航線有望進一步刺激旅客人次。加州一直是夏威夷最大的旅遊市場之一，新航線可望帶動飯店、度假村、租車、餐飲與零售商機，並為檀香山國際機場與夏威夷旅遊業者帶來額外效益。