我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

卡波雷市燈節12／6回歸 點亮歐胡島西岸節慶氛圍

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
卡波雷市燈節將於12月6日回歸，並招募清潔志工。(取自檀香山市府臉書)
卡波雷市燈節將於12月6日回歸，並招募清潔志工。(取自檀香山市府臉書)

檀香山市縣府宣布，深受歐胡島西岸居民喜愛的節慶活動 「卡波雷市燈節」（Kapolei City Lights） 將於12月6日回歸，以主題 「星光季」（A Season of Stars） 點亮卡波雷市政廳(Kapolei Hale)及周邊街區，帶來燈飾、音樂表演、遊行與全家共享的節慶體驗。

這項活動由檀香山市縣公園與康樂局（DPR）主辦，自2001年起成為歐胡島西岸的年度亮點，也是完全免費向全島居民與遊客開放的城市節慶。

依據官方訊息，燈節將於開幕日下午5時至9時舉行街區派對(block party)。卡波雷市政廳周邊多條街道，將封路成為行人區，並將集結超過60個在地攤商、汽車展示、現場音樂演出與夏威夷在地美食，讓民眾能在燈光與音樂中享受年度最熱鬧的西岸節日。

主舞台位於市政廳靠山側，從下午5時起安排一連串音樂演出；市長聖誕樹點燈儀式，訂晚間6時15分登場。主辦單位特別在舞台旁設置耆老休息區，讓長者在享受音樂之餘也能舒適休憩。

開幕夜的另一亮點是節慶遊行，將於下午5 時30分從卡波雷高中出發，沿Fort Barrette Road前行，再左轉Kapolei Parkway，最終抵達 Kama‘aha Avenue。今年共有53個團體參加，展示花車、燈飾車隊、步行表演隊伍與節慶精神。

除街區派對與遊行外，卡波雷市政廳也是活動核心。戶外將裝置多組大型節慶裝飾與 50 呎高的聖誕樹，室內則展出市府各部門、社區組織與鄰里委員會共同創作的主題節慶樹。中庭將提供開放式休憩區，民眾可鋪上野餐墊，在星空下欣賞表演與享用餐點。

活動期間也規劃多項適合兒童的節目，包括 Island Pacific Academy 舉辦的手作活動、嘉年華遊戲與多處拍照區。特別活動包括「與聖誕老人合照」與 Moon Kahele 的音樂演出等。未能參加開幕夜的民眾，仍可於2026 年1月4日前參觀市政廳全部節慶裝飾。

為維持公共空間整潔，市府將於12月7日上午8時30分至10時30分舉辦志工清潔活動，地點為市政廳。民眾可事先透過picktime.com/swq 或 email報名參加。

夏威夷

上一則

慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

下一則

亞城僑界發起連署 促亞特蘭大直航台北

延伸閱讀

紐約市璀璨聖誕燈光秀 14地點陸續登場

紐約市璀璨聖誕燈光秀 14地點陸續登場
老人局籲正視年齡歧視 人瑞中心力挺

老人局籲正視年齡歧視 人瑞中心力挺
經典黃梅調 11/29法拉盛市政廳登場

經典黃梅調 11/29法拉盛市政廳登場
世界大賽二連冠 道奇今遊行歡慶

世界大賽二連冠 道奇今遊行歡慶

熱門新聞

喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

2025-11-17 09:19
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

2025-11-17 10:50
邊境巡邏隊指揮官博維諾(左)與探員17日在夏樂執行移民掃蕩。(路透)

北卡移民掃蕩行動擴大 增列首府洛麗為目標熱點

2025-11-18 10:03
抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

2025-11-21 11:31
艾司摩爾這間技術學院包括14間教室和1間無塵室，能以每週7天、每天24小時運作，預計最終每年將培訓2000人。(路透)

維修工程師搶手 艾司摩爾在鳳凰城成立技術學院

2025-11-20 19:48

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台