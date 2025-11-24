檀香山水費調漲 市府籲「少用即省」、下載計算工具

我的頻道

編譯組／綜合報導
檀香山將調漲水費，以用水量計費的占比調高。為減少漲價影響，市府呼籲民眾「少用即省」。(取自檀香山市府臉書)
從2026年1月1日起，歐胡島下水道收費將調漲。根據檀香山市縣環境服務局（ENV）公告，自2026年至2031年將逐年調高下水道費率，為該縣2100哩下水道管線、71 座泵站及9座處理廠提供維護與更新經費，並鼓勵節約用水。

這項費率為2016年以來首次調整。環境服務局指出，下水道系統費用完全自給，不動用稅收，因此必須調升費率以支持基礎設施升級，包括位於桑德島（Sand Island）的汙水處理廠改建專案。

這項費率調整方案，主要是改變月費與用水量計費的結構：基本費將從目前約70％轉為約 40％，用水量計費將由30％提高至60％。在新的收費結構下，基本費將調降，依用水量計價的費率將提高。儘管用戶能夠透過用水量，更直接掌控每月帳單，也就是「用得少、付得少」，但2026年下水道總體收入估計會增加6%。

環境服務局為協助居民提前做好規劃，推出全新的線上「下水道帳單估算工具」（Sewer Bill Estimator）。民眾可使用這款互動式工具預估未來帳單，並查看節水行為對降低費用的影響。

夏威夷即時新聞網估算，以每月使用約6000加侖水量的家庭為例，現行帳單約為100美元，2026年1月1日後預估漲至約103美元，2026年7月時再增為107美元。但實際漲幅依不同用戶的用水量而定。

環境服務局表示，隨著管線老化、監管要求提高、氣候變遷與海平面上升風險，以及大型改建計畫的啟動，下水道系統急需更多資金維護與升級。 在此背景下，檀香山市議會於2025年6月通過費率調整方案，並由市長簽署成為法案。

為減少帳單增加的衝擊，環境服務局推出「少用即省」活動與線上計算工具，鼓勵居民透過簡單方式節水及節費，包括：及時修補漏水；刷牙或洗碗時關掉水龍頭；洗衣機與洗碗機要滿載再啟動；安裝節水型裝置與家電，並可申請折扣或補助等。

