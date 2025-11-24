我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

輸油管洩漏未修復 西雅圖機場燃料供應告急 華州宣布緊急狀態

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧林匹克輸油管發生洩漏事件，華盛頓州州長弗格森宣布全州進入緊急狀態，以緊急應對機場燃油供應問題。(取自州長弗格森IG)
奧林匹克輸油管發生洩漏事件，華盛頓州州長弗格森宣布全州進入緊急狀態，以緊急應對機場燃油供應問題。(取自州長弗格森IG)

綜合美聯社、路透社等媒體報導，連接華盛頓州與俄勒岡州的關鍵燃料輸送線——奧林匹克輸油管(Olypic Pipeline)，自11月11日於艾佛瑞特（Everett）至斯諾霍米什（Snohomish）間發生洩漏後，至今仍未完全修復。

華盛頓州長弗格森( Bob Ferguson )已於19日宣布全州進入緊急狀態。緊急命令包括：暫時取消卡車運輸燃料的駕駛時數上限、簡化緊急運輸的審核程序，以及加強由州府與聯邦共同監管的修復行動。州長辦公室表示，此舉是為阻止機場燃料在數日內耗盡的緊急應對措施。

奧林匹克輸油管的營運公司BP Pipelines North America，已展開全日24小時的挖掘與檢查作業，但至22日仍未公布恢復運作的時間表，讓整個西北地區的燃料供應面臨日益嚴峻的壓力。令人關注的是，兩條輸送線中，有一條曾在修補期間短暫恢復運作，但隨即因「發現異常排放」而再度關閉，使整個400哩長的管線系統再次完全停擺。

奧林匹克輸油管是西雅圖—塔科馬國際機場（SEA）主要的航空燃料來源之一。輸油管停擺後，機場燃料庫存迅速收緊，華盛頓州府指出，機場現有燃料「只能維持有限時間」。若管線無法在短期內恢復，SEA的航班營運恐出現延誤，甚至部分調整。

為避免航空燃料中斷造成大規模的航班混亂，州府已要求航空公司，在抵達西雅圖前於出發地加滿燃料，以降低燃料需求；另一方面，則加速卡車運送航空燃料，以填補缺口。

隨著感恩節返鄉旅行即將到來，輸油管停運也引起國會層級關注。美聯社報導，華盛頓州的聯邦參議員已向BP發函，要求說明洩漏原因、提供修復計畫、提交燃料供應風險評估，及說明為何恢復的支線又突然關閉。BP尚未公布洩漏燃料的種類與總量。

目前，聯邦層級的管道和有害物質安全總署（PHMSA）也介入調查，並監督 BP的修復流程。若調查發現管線腐蝕或維護不足，可能導致長期停運與更大範圍的管線更換。專家指出，若修復超過兩周，西北地區的燃料調度將進入「高度緊縮狀態」。

截至22日為止，奧林匹克輸油管仍未恢復，修復時間也仍然未知。在感恩節旅運高峰逼近之際，州府、聯邦政府與航空業者已全面啟動應變措施，以避免燃料短缺造成交通癱瘓。

華盛頓州 感恩節 西雅圖

上一則

慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

下一則

亞城僑界發起連署 促亞特蘭大直航台北

延伸閱讀

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪

感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪
桃機攜手日本阿蘇熊本機場 赴日辦台灣觀光推廣活動 推進雙邊旅遊交流

桃機攜手日本阿蘇熊本機場 赴日辦台灣觀光推廣活動 推進雙邊旅遊交流
感恩節搭機無REAL ID？交18元可獲臨時通行

感恩節搭機無REAL ID？交18元可獲臨時通行
「別把禮儀忘在登機門」感恩節將至 聯邦政府籲文明搭機

「別把禮儀忘在登機門」感恩節將至 聯邦政府籲文明搭機

熱門新聞

喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

2025-11-17 09:19
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

2025-11-17 10:50
邊境巡邏隊指揮官博維諾(左)與探員17日在夏樂執行移民掃蕩。(路透)

北卡移民掃蕩行動擴大 增列首府洛麗為目標熱點

2025-11-18 10:03
抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

2025-11-21 11:31
艾司摩爾這間技術學院包括14間教室和1間無塵室，能以每週7天、每天24小時運作，預計最終每年將培訓2000人。(路透)

維修工程師搶手 艾司摩爾在鳳凰城成立技術學院

2025-11-20 19:48

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台