檀島阿拉威高爾夫球練習場 重新開放、營運時段延長

編譯組／綜合報導
位於檀香山市中心附近的阿拉威高爾夫球練習場經過鋪設新草皮等整修工程後，於11月15日開放。(取自檀香山市府官網)
檀香山市與縣政府宣布，位於市中心附近、深受居民與遊客喜愛的阿拉威高爾夫球場練習場（Ala Wai Golf Course Driving Range）在關閉10個月後，11月15日重新開放，並延長營運時段，以提升球友的使用彈性。

檀香山市高爾夫球場管理處管理員艾比(Jordan Abe)指出，阿拉威高爾夫球場具備獨特地位，是市府唯一設有練習場的高爾夫球場，也是檀香山市區唯一可供市民練習揮桿的場所。「它對新手與資深球友都非常重要。隨著全新設備與翻修完工，我們很高興宣布練習場已全面準備就緒。」

這次開放是在進行一系列強化安全性、提升無障礙設施與改善運動體驗的工程後完成。該項整修工程源自檀香山市與夏威夷高爾夫顧問(Hawai‘i Golf Advisors，HGA） 建立的新合作夥伴關係。雙方共同規劃並完成了練習場的全面翻新，目標在於讓場地能更符合現代高爾夫運動需求，同時提供更安全、更舒適且更具吸引力的環境。

翻修內容包括：全面鋪設新草皮，改善擊球區的耐用度與安全性；修繕灌溉系統，提升草皮品質與場地維護效率；安裝全新擊球墊（hitting mats），大幅提高耐用度與練習手感；新增打位分隔板（stall dividers），改善場地秩序與使用者安全；提供全新練習球（range balls），整體體驗煥然一新。

在營運方面，阿拉威練習場自重新開放後將採取更長的營業時段，每天上午 6:30 至晚上11:00對外開放，大幅提升球友的使用彈性。收費亦維持親民價格：小球桶（35顆）10美元；大球桶（70 顆）15美元；租借球桿45美元。

HGA 創辦人兼業主影山(Ed Kageyama)表示：「我們非常期待重新開放阿拉威練習場，並歡迎所有球友再次回到這個熟悉的地方。」他強調，此次整修不僅提升設施品質，也將使練習場更適合初學者與各程度玩家。

檀香山市企業服務局局長霍利費爾德(Dita Holifield)也指出：「我們與HGA的合作，象徵高爾夫球場管理處邁向全新階段。全新的改善工程讓設施變得比以往更安全、更友善，將為整個社區帶來更好的運動體驗。」市府表示，希望新的設施能鼓勵更多居民投入高爾夫運動，也讓阿拉威繼續成為都市中難得的綠地休閒資源。

