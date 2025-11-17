夏威夷首辦回收非法煙火 最高可換500元禮卡

我的頻道

編譯組／綜合報導
夏威夷11月23日首度舉辦非法煙卡買回活動。(取自夏威夷DLE官網)
夏威夷州法務執法廳（Department of Law Enforcement, DLE）宣布，將於11月23日（星期日）在歐胡島威帕胡（Waipahu）舉辦一場「無需說明、直接回收」的非法煙火買回（buyback）活動，以因應每年假期前後層出不窮的非法煙火問題，降低社區傷害與火災風險。

活動將於檀香山警察局位於Waipahu Depot Road的訓練學院舉行。依照規劃，民眾只需將煙火放置於車輛後車廂的容器內，不需下車、不需提供個人資料或煙火來源，即可完成回收流程，並獲得超市禮品卡。官方強調，整個過程採取「No Questions Asked」模式，目的在於最大化安全回收數量，而非追究個人責任。

依據州法務執法廳公告，參加者可依煙火種類換取超市禮品卡，包括：非法煙火，每磅5美元；迫擊砲型煙火（mortars），每磅10美元。單一參與者最高可兌換500美元。這項補助金額在同類型活動中相對慷慨，以鼓勵民眾主動交出危險物品。

此次回收活動接受的煙火種類包括：高空煙火、罐裝煙火、空中爆裂煙火、迫擊砲型煙火、羅馬燭（Roman candles）等。

回收活動也明確列出不符合回收資格的物品，包括：正規零售店販售的合法煙火（如爆竹、噴泉煙火）、自製或改造煙火、未經許可的自製爆裂物、各類槍枝及彈藥？

州政府表示，非法煙火問題在夏威夷已延續多年，特別是在農曆新年、聖誕節、跨年及畢業季等節慶期間更為嚴重，不僅造成噪音與空氣汙染，也頻繁導致火災、炸傷事故甚至住宅損毀。DLE表示，此次回收行動的目的在於減少街區上的高威力爆裂物，以保護居民及第一線消防與警消人員的安全。

為確保活動順利及專業處理危險物品，DLE已與檀香山警察局、消防局、州司法廳及美國酒精、菸草、火器與爆裂物管理局（ATF） 合作；並呼籲民眾善加利用此次回收機會，避免讓非法煙火在家庭或社區造成事故風險。

