迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

8成市民挺…西雅圖通過13億房產稅提案 擴大幼教與學童服務

編譯組／綜合報導
西雅圖時報報導，西雅圖選民在11月普選中，以壓倒性多數通過第1號提案，批准徵收總額達13億美元的房產稅，用於支持全市從幼兒到高中階段的教育服務，顯示市民持續願意投入更多資源在教育領域。根據最新開票結果，此項提案獲得80%的選民支持。

根據1號提案，授權市府自2026年起為期六年的徵稅，稅率為每1000 美元評定價值加徵0.72美元房產稅，最高總稅率可達3.02美元。2026 年的徵稅金額將是2027至2031年各年後續徵稅的基礎。

西雅圖市教育與早期學習局局長夏佩爾（Dwane Chappelle）表示：「我們非常感謝市民對這項工作的信任，也相信這將為所有西雅圖學生帶來更加光明的未來。」他強調，該提案的通過代表市民對教育公平與長遠投資的共識。

值得注意的是，此次通過的房產稅徵收與西雅圖公立學校（Seattle Public Schools, SPS）的預算分開，市政府並不直接監督學區。今年稍早，選民已批准兩項SPS稅收提案，分別用於課程與營運，以及校舍與科技設施的維護與更新。

市府預計將於2026年起逐步推動新計畫，為更多家庭和學童提供可負擔、全面且具永續性的教育服務。

根據市政府規劃，這筆資金中最大的一部分，約6.58億美元，將投入早期教育，包括擴充市內的托育補助及學前教育名額，以幫助更多家庭獲得負擔得起的幼教服務。另有約5.11億美元將用於K-12學齡學生服務，涵蓋學術與課外增益課程、校園健康中心，以及兒童與青少年的心理健康輔導，確保學生在身心兩方面都能獲得全面支持。

此外，約8200萬美元將用於協助高中畢業生規劃升學與就業，其中相當一部分將投入「西雅圖承諾計畫」（Seattle Promise）。該計畫允許西雅圖公立學校的畢業生免費就讀西雅圖學院（Seattle Colleges），以減輕學生經濟壓力，鼓勵更多人完成高等教育。

