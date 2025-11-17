媒體：威爾森當選市長「翻轉」西雅圖 政治分裂恐加劇

進步派威爾森當選西雅圖市長。(取自威爾森競選官網)

西雅圖 時報等媒體報導，在近代西雅圖政治史上最接近的一場市長選舉中，進步派倡議者威爾森（Katie Wilson）以不到2000票的差距，擊敗市長哈瑞爾（Bruce Harrell），當選西雅圖下一任市長，宣告市府將進入一個更年輕、更多元，但也可能更分裂的政治時代。

作為市長當選人，威爾森將掌管西雅圖約90億美元預算及40多個市政府部門。依其選戰主軸，預期她將致力推動：大規模住房投資及混合收入社會住宅、擴大全市公共交通可達性、進步稅制改革與提高企業責任，以及訂定年輕家庭及租屋族群的經濟支持方案等。

今年初，鮮少有人預期哈瑞爾會落敗。他擁有龐大的政治背書，並被視為溫和務實的穩定力量。然而，威爾森觀察到市民在住房公投 中支持對高薪企業課徵新稅，用於興建公共與政府持有住房，並從中看見切入點。她選擇出馬，挑戰資源雄厚的現任市長。

在初選中，威爾森以近10個百分點領先後，市政圈的力量開始向她移動，儘管哈瑞爾仍透過獨立政治委員會取得近200萬美元的龐大金援。最終，在多輪計票後，兩人的差距於12日晚間超過剩餘選票，使選舉結果無法逆轉。

威爾森在11日晚間表示：「看看其他選舉的結果就知道，多數選民與我們對西雅圖的願景保持一致。這次選舉給了我們一個明確的使命——全力解決住房危機。」

13日上午，哈瑞爾在市政廳大廳前，在支持者、幕僚及多名市府局處首長的環繞下宣布敗選。他說，已致電威爾森恭賀勝選，並表示願意協助交接。

這次選舉也讓西雅圖政壇呈現劇烈翻轉。市長、市議會議長及市檢察官三名現任者全數落敗，顯示近年選民從重視治安，轉向將「可負擔性」視為頭號議題，而威爾森正是以住房改革為競選核心。

由於選票相近，威爾森的交接作業比往年的市長晚一周展開。她已被分配進駐西雅圖市政大樓（Seattle Municipal Tower），並將開始組建新政府。依慣例，新市長可能會邀請數十至上百名政策與社會人士提供建議。

新市政府面臨的挑戰不僅是時間緊迫，更在於議會組成。市議會九名議員中，僅兩人具備超過一任的經驗，其餘多為新臉孔或僅有兩年資歷。市府將進入一個政治意識形態更加分裂的時代，未來政策都將仰賴協商與妥協。威爾森在勝選記者會指出，她理解部分市民可能對新政府感到不安，並承諾會努力消除這些擔憂。