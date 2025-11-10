沙魚攻擊衝浪者 考艾島知名海灘緊急關閉

考艾島（Kauaʻi）發生沙魚攻擊事件，熱門海灘Hanalei Bay暫時封閉，並豎立警示牌。(取自考艾縣府臉書)

考艾島（Kauai）發生一起沙魚攻擊事件，引發地方政府緊急封閉熱門海灘並發布警戒通告。11月5日下午3時許，一名男性衝浪者在當地知名衝浪點Hanalei Bay的Pine Trees海域遭沙魚咬傷，腿部嚴重受創。事件發生後，海上救生人員及其他衝浪者迅速協助傷者上岸，消防與急救單位隨即趕抵現場，將受害者送醫 治療。

考艾縣政府隨後宣布，Hanalei Bay全面暫停游泳與水上活動，並於海灘沿線豎立「發現沙魚（Shark Sighted）」與「禁止游泳（No Swimming）」警示牌，同時安排救生人員巡邏岸線，以防民眾誤觸危險區域。當局表示，目前尚未確認攻擊沙魚的種類與體型，但基於安全考量，海灘將維持關閉，直至另行通知。

就在同日稍早，Poipu Beach也因民眾通報目擊約三至四呎長的沙魚而啟動預防性封閉措施。雖然未發生攻擊事件，但政府呼籲民眾避免下水，並留意告示牌及救生人員指示。兩起事件使考艾島南北海岸同時進入高度警戒。

夏威夷各地每年都會通報沙魚目擊與少數攻擊事件，但Hanalei Bay近年事故仍屬罕見。專家表示，近期海況變化、魚群活動與季節性因素，可能吸引掠食性魚類靠近近岸區域。當地衝浪社群對事件表示關切，許多衝浪者與居民暫停外海活動，並在社群媒體 上分享安全資訊。

考艾縣官員強調，當局與夏威夷州 海洋安全單位正密切追蹤海洋狀況，並會視情況調整封閉範圍與時間。官方提醒民眾，若在海域活動時發現海洋動物異常徘徊、魚群聚集或鳥群密集捕食，應立即離水並通報救生員。

旅遊業者指出，事件可能短期影響考艾島海灘活動需求，但相信安全措施與官方透明資訊能維持遊客信心。地方居民則呼籲訪客尊重海洋生態，保持警覺，避免單獨下水或在清晨、黃昏等沙魚活躍時段游泳與衝浪。