我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

沙魚攻擊衝浪者 考艾島知名海灘緊急關閉

編譯組／綜合報導
考艾島（Kauaʻi）發生沙魚攻擊事件，熱門海灘Hanalei Bay暫時封閉，並豎立警示牌。(取自考艾縣府臉書)
考艾島（Kauaʻi）發生沙魚攻擊事件，熱門海灘Hanalei Bay暫時封閉，並豎立警示牌。(取自考艾縣府臉書)

考艾島（Kauai）發生一起沙魚攻擊事件，引發地方政府緊急封閉熱門海灘並發布警戒通告。11月5日下午3時許，一名男性衝浪者在當地知名衝浪點Hanalei Bay的Pine Trees海域遭沙魚咬傷，腿部嚴重受創。事件發生後，海上救生人員及其他衝浪者迅速協助傷者上岸，消防與急救單位隨即趕抵現場，將受害者送醫 治療。

考艾縣政府隨後宣布，Hanalei Bay全面暫停游泳與水上活動，並於海灘沿線豎立「發現沙魚（Shark Sighted）」與「禁止游泳（No Swimming）」警示牌，同時安排救生人員巡邏岸線，以防民眾誤觸危險區域。當局表示，目前尚未確認攻擊沙魚的種類與體型，但基於安全考量，海灘將維持關閉，直至另行通知。

就在同日稍早，Poipu Beach也因民眾通報目擊約三至四呎長的沙魚而啟動預防性封閉措施。雖然未發生攻擊事件，但政府呼籲民眾避免下水，並留意告示牌及救生人員指示。兩起事件使考艾島南北海岸同時進入高度警戒。

夏威夷各地每年都會通報沙魚目擊與少數攻擊事件，但Hanalei Bay近年事故仍屬罕見。專家表示，近期海況變化、魚群活動與季節性因素，可能吸引掠食性魚類靠近近岸區域。當地衝浪社群對事件表示關切，許多衝浪者與居民暫停外海活動，並在社群媒體上分享安全資訊。

考艾縣官員強調，當局與夏威夷州海洋安全單位正密切追蹤海洋狀況，並會視情況調整封閉範圍與時間。官方提醒民眾，若在海域活動時發現海洋動物異常徘徊、魚群聚集或鳥群密集捕食，應立即離水並通報救生員。

旅遊業者指出，事件可能短期影響考艾島海灘活動需求，但相信安全措施與官方透明資訊能維持遊客信心。地方居民則呼籲訪客尊重海洋生態，保持警覺，避免單獨下水或在清晨、黃昏等沙魚活躍時段游泳與衝浪。

夏威夷州 社群媒體

上一則

祥龍茶樓 正宗粵菜港式點心及各式美味佳餚菜式多樣 也提供日式精美壽司 節日聚餐的首選

下一則

喬州首個鳥類城 底卡特市獲認證 萊格西公園是亮點

延伸閱讀

中企在印尼峇里省絕美懸崖蓋觀光電梯惹議 當局喊卡

中企在印尼峇里省絕美懸崖蓋觀光電梯惹議 當局喊卡
兩名一戰澳洲士兵瓶中信 逾百年後在澳海灘被拾獲 孫輩收到難置信

兩名一戰澳洲士兵瓶中信 逾百年後在澳海灘被拾獲 孫輩收到難置信
加州這輛觀光列車 穿越紅杉林直達太平洋海灘

加州這輛觀光列車 穿越紅杉林直達太平洋海灘
中華體育聯誼會爾灣華人游泳比賽 鄧桂鳳祖孫三代6人摘22金

中華體育聯誼會爾灣華人游泳比賽 鄧桂鳳祖孫三代6人摘22金

熱門新聞

芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
杜克大學。(取自Wikimediacommons@PD)

北卡女DNA檢測 發現生父竟是母親生育醫師

2025-11-06 12:24
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04
佛州邁阿密一處房產掛著出售的牌子。佛州禁止中國人置產的法令爭議，上訴法院判定佛州政府可以執行。(路透)

佛州禁中國人買房 經2年纏訟 獲法院認可

2025-11-04 20:10

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活