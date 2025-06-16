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拉海納野火殘骸 6/16起運往茂宜島掩埋場

編譯組／綜合報導
經過近二年清理，拉海納野火殘骸自6月16日起運至茂宜島中部掩埋場。(美聯社)
經過近二年清理，拉海納野火殘骸自6月16日起運至茂宜島中部掩埋場。(美聯社)

美聯社報導，根據茂宜縣政府表示，6月16日起，將動用50輛卡車，耗時五個月，把拉海納野火遺留的殘骸運往茂宜島的中部掩埋場（Central Maui Landfill）。

當局指出，這批殘骸的總量足以填滿五個美式足球場、堆疊至五層樓高。2023年8月，美國逾一世紀以來最致命的野火重創茂宜島的拉海納小鎮，造成102人喪生，大片地區被燒成廢墟。

根據茂宜縣府聲明，載運卡車每天將多次往返，從拉海納南方城鎮歐羅瓦盧(Olowalu)，將殘骸運送約19哩至中部掩埋場。部分運輸路線需行經蜿蜒的雙車道沿海公路，以及部分甘蔗園舊道路，以分散交通壓力。出於安全考量，所有作業僅於白天進行、禁止夜間作業。

在清理野火殘骸前，每個受影響的私人或公共地段都會由訓練有素的文化監測員巡查，尋找可能存在的文化遺跡或聖物，例如古代祭壇、墓地、傳統建築殘留物等。一旦發現具文化價值的項目，就暫停清理並做記錄與諮詢，以確保不會破壞當地敏感資產。這些監測員多是夏威夷原住民社區成員，他們以「極度謹慎與尊重」的態度協助清理工作，並與美國陸軍工兵部隊、州、縣及聯邦機構聯動。

美國陸軍工兵部隊今年初已完成拉海納地區的物業清理作業，但由於需尋找長期處置方案，臨時將殘骸儲存在夏威夷州政府擁有的歐羅瓦盧前採石場。去年12月，茂宜縣議會批准購置鄰近茂宜縣現有掩埋場的私人土地，做為永久性的處置用地。部分歐羅瓦盧的居民曾擔心，這些野火殘骸若永久留在當地，恐影響夏威夷原住民聖地、古代埋葬遺址，並威脅近岸的珊瑚礁與海洋生態。

茂宜縣政府指出，已聯同美國環保署（EPA）及夏威夷衛生廳評估殘骸，確認將其運往掩埋場儲存，不會對公共健康構成風險。為控制灰塵，作業人員還會在裝載前對殘骸進行輕微噴水，並使用厚塑膠布包覆整批殘骸，總重量約40萬噸。

據了解，野火後遺留的大部分鋼筋與混凝土將回收再利用；此次送往掩埋場的多數殘骸為灰燼及微細顆粒物，夏威夷衛生廳檢測顯示其中含有砷、鉛及其他有毒物質。

清運與文化評估同步進行，相關單位計畫在未來重建過程中，設立歷史博物館與文化中心，以保存並展出文物與口述歷史，讓後代了解拉海納的文化背景；重建歷史建築，包括重建Moku'ula聖地、Wo Hing社會堂、法院和Banyan植物等已毀建築及公共空間。

夏威夷州 原住民 茂宜島

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